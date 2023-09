Die Modemarke Diesel stellte auf der Mailand Fashion Week die Frühjahrskollektion für 2024 vor. Eines der Models auf dem Laufsteg sieht genauso aus wie Bella Hadid. Hat sich Bella wieder von ihrer Krankheit erholt und einen überraschenden Gastauftritt hingelegt? Alles dazu gibt's hier...

Bella Hadid zurück auf dem Laufsteg der Fashion Week?

In letzter Zeit hat man sehr wenig von Bella Hadid gehört. Das Supermodel hat sich eine Auszeit aufgrund ihrer Krankheit, Lyme-Borreliose, genommen. Doch es scheint, als wäre ihre Auszeit vorbei! Auf dem Mailänder Laufsteg der Modemarke Diesel soll sie Looks der neuen Kollektion vorgestellt haben. Mit einem BH-Oberteil und einem langen, tief geschnittenen Rock lief das Supermodel den Laufsteg entlang.

Bella Hadid oder doch eine Doppelgängerin?

In den Sozialen Netzwerken wurde wild diskutiert! Ist das Bella Hadid oder doch nicht? Einige waren sich sicher, dass es das Topmodel war, andere hatten so ihre Zweifel. Berechtigt! Denn: Die Frau, die auf der Fashion Week für Diesel gelaufen ist, war nicht Bella, sondern Dalton Dubios – ein Model aus London, das ihr auf den ersten Blick ziemlich ähnlich sieht. Auf ihrem Instagram-Account sind viele Kommentare wie "Bella?" oder "Du erinnerst mich an Bella Hadid!" zu finden.

Geäußert über diese Verwechslung hat sich noch keiner von den beiden. Wer als Fan jetzt denkt, dass es Bella zu schlecht für Social Media geht. - es kommt direkt Entwarnung von Bella selbst. Auf Instagram hat das Supermodel erwähnt, ihr geht es gut und man solle sich keine Sorgen machen.

Wir wünschen Bella natürlich eine schnelle Erholung, damit sie - vielleicht gemeinsam mit Dalton - über die Laufstege dieser Welt schweben kann.