Die schönsten Make-up Looks der Emmy Awards 2022

Preiswürdige Make-up Looks der Emmy Awards:

Den Award für Outstanding Contemporary Makeup räumte wenig überraschend Euphoria ab. Wie ihr unsere persönlichen Lieblingslooks der Show zuhause nachstylen könnte zeigen wir euch hier.

Die Emmy Awards 2022 waren ein Schauplatz der Hollywood High Society, die alle register des Beauty-A-Game zogen. Auch wenn wir auf der anderen Seite des Fernsehbildschirms sitzen und nicht auf dem roten Teppich, bieten die Looks unserer Lieblingspromis jede Menge Inspiration für Weihnachtsfeiern, Hochzeiten, Rendezvous und alle Gelegenheiten an denen man sich einfach gut und etwas glamourös fühlen will.

Amanda Seyfried

Amanda Seyfried erschien in einem glitzernden rosafarbenen Kleid mit super sleek hochgestecktem Haar.

Während sie in ihrer Rolle als Elizabeth Holmes in The Dropout mit unordentlichem Dutt, Eyeliner und roten Lippen zu sehen ist, trug sie auf dem Red Carpet stattdessen einen glatten, mittig gescheitelten Ballerina Dutt. Was uns aber endgültig verzaubert hat, war ihr Make-up. Der blassrosa Lidschatten und die hübsche himbeerrosa Lippe, ganz im Trend des Clean Girl Looks und von der Visagistin Genevieve Herr kreiert sorgte für einen subtilen Wow-Effekt. Ganz nebenbei verlieh Seyfrieds Armani Privé-Kleid ihr eine wunderschöne, nixenartige Anmutung, während sie über den roten Teppich schwebte.

Lily James

Lily James, die Frau, die für die absolute Mega-Trend-Frisur des Jahres 2022 gesorgt hatte - The Pammy - überraschte nun alle mit einem umwerfend glamourösen Make-up-Look. Für ihre Rolle als Pamela Anderson in Pam & Tommy nominiert, erschien sie in einem bronzefarbenen Kleid von Atelier Versace, mit passendem Make Up. Sie setzte den Bronzeton in ihrem gesamten Look fort, mit bronzefarben schimmerndem Lidschatten und Nude Lips, sowie einer Bronze Metallic Maniküre. Passend zu ihrer Rolle als 90ies Ikone waren ihre Augenbrauen außerdem bemerkenswert hochgezogen.

Ihren Emmy-Look siehst du auf Slide 4:

Hannah Einbinder

Hannah Einbinder, der Hacks-Star, landete eine absolute Punktlandung in zeitlosem Glamour. In ihrem trägerlosen, smaragdgrünen Kleid von Rodarte mit erdbeerblondem zurückgestecktem Haar sah sie schon scheinbar mühelos elegant aus. Aber ihr umwerfendes Make-up mit betonten pfirsichfarbenen Wangen, einem Hauch von Mascara und pfirsichfarbenen Lippen machte den Look minimalistisch ikonisch.

Quinta Brunson

Quinta Brunson ist nicht die einzige, die auf einen bronzefarbenen Look setzte. Diese Farbe werden wir in unzähligen Make-up Looks im Herbst und Winter 22/23 immer wieder sehen. Schreibt es auch auf.

Die mehrfache nominierte Quinta Brunson, Schöpferin und Hauptdarstellerin von Abbott Elementary, sah in ihrem maßgeschneiderten bronzefarbenen, trägerlosen Kleid von Dolce & Gabbana mit Paillettenbesatz und durchsichtigen Handschuhen in Opernlänge absolut umwerfend aus. Ihr Haar in glänzenden klassischen Hollywood-Wellen fing den Retro-Glam des Kleids perfekt ein.

Star des Abends war aber ihr Teint mit dem passenden Bronze-Look mit abgestimmten schimmernden Lidern, Lippen und Nägeln. Brunson's Visagistin Renée Loiz war für den Glow und den strahlenden Style verantwortlich.

Jean Smart

Der Hacks-Star trug ein elfenbeinfarbenes Christian Siriano-Kleid mit Porträtkragen, das sie eigentlich schon letztes Jahr hätte tragen sollen, sich dann aber für ein anderes Kleid entschied. Zum Glück hat sie es 2022 wieder hervorgeholt, denn schulterfreie Kleid umrahmte wunderschön ihre zerzausten goldblonden Locken.

Ihr monochromer Make-up-Look mit rosafarbenen Wangen und dazu passenden rosafarbenen Lippen kam zu der simplen Frisur perfekt zur Geltung. Ein Trend den wir aktuell immer öfter auf Red Carpets sehen: Zarte Rosa und Rosé-Schattierungen, die zu stimmigen Ton-in-Ton-Looks kombiniert werden.

Den Emmy-Look von Jean Smart siehst du auf Slide 8: