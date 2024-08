Alle neun Staffeln der preisgekrönten Erfolgsserie "24" sind noch bis zum 31. August kostenlos auf Joyn verfügbar! Alle Infos zur Serie und den Link zum kostenlosen Stream.

"Nur noch kurz die Welt retten!", so könnte man die Serie "24" beschreiben. Der packende Echtzeit-Thriller, der das Leben von Jack Bauer (gespielt von Kiefer Sutherland), einem Agenten der fiktiven US-amerikanischen Anti-Terror-Einheit CTU (Counter Terrorist Unit), in den Mittelpunkt stellt. "24" begeistert durch seine einzigartige und innovative Erzählstruktur. Jede Staffel erstreckt sich über 24 Stunden und jede Episode repräsentiert eine Stunde diesen Tages. Die letzte Staffel sprengt den Rahmen und beschränkt sich auf einen 12-Stunden-Tag. Jack Bauer steht vor extremen Herausforderungen: Er muss Terroranschläge verhindern, Geiseln retten und Verschwörungen aufdecken.

"24" balanciert zwischen Spannung und Kritik

Attentate auf hochrangige Politiker - aber auch nukleare, biologische oder chemische Anschläge - davon ist die nationale Sicherheit der USA bedroht. Während Jack Bauer versucht, das Land vor diesen Gefahren zu schützen, kommt er immer wieder in moralisch schwierige Situationen, die ihn dazu zwingen, schwierige Entscheidungen zu treffen. Parallel dazu beleuchtet die Serie das politische Machtspiel in Washington D.C. und die inneren Konflikte innerhalb der CTU. Jack kämpft nicht nur gegen äußere Feinde, sondern muss sich auch mit Verrat und Misstrauen innerhalb der eigenen Reihen auseinandersetzen. Die Serie ist bekannt für ihre intensiven und unerwarteten Wendungen, die den Zuschauer:innen bis zum Ende in Atem halten. Die innovative Struktur von "24", bei der die Handlung in Echtzeit abläuft, sowie die Spannung und die komplexen Charaktere machen "24" zu einem besonderen Werk der Popkultur.