"Die Waltons": Diese 4 Folgen sind am beliebtesten - und wo du sie sehen kannst!

Welche ist deine Lieblingsfolge bei den "Waltons"? Einige sind besonders emotional, so wie der Start der Serie: "Das Findelkind". Ganz oben im Ranking der beliebtesten Folgen stehen vier Episoden. Wir verraten, welche - und warum!

1. Ein Kind liegt vor der Tür

Mit "Das Findelkind" in Staffel 1, Folge 1, gaben "Die Waltons" ihr Debüt in Deutschland, denn der einführende Pilotfilm "The Homecoming: A Christmas Story" wurde bei uns nicht gesendet. Nach zwei einleitenden Sätzen über die Familie Walton, den Ort und die Zeit, in der sie leben, geht’s direkt los mit der Episode.

Darum geht’s:

Eines Tages findet die Familie Walton ein kleines Mädchen namens Holly vor ihrer Haustür. Schnell stellt sich heraus, dass sie taub ist. Die Waltons nehmen Holly auf und bringen ihr die Zeichensprache bei. Insbesondere die etwa gleichaltrige Elizabeth freundet sich schnell mit der Ziehtochter an. Unbemerkt von der Familie Walton beobachtet Hollys Mutter ihre Tochter und ist erleichtert, dass sie dort aufgenommen wird. Was dann passiert? Es wird gefühlvoll, schau mal rein!

Warum die Folge so besonders ist:

Heute würden wir von Inklusion und Akzeptanz von Menschen mit Beeinträchtigungen sprechen. In den 1970er Jahren ging es einfach um Nächstenliebe, Lernbereitschaft und Empathie. Und wir fühlen und zittern mit: Muss Holly ins Kinderheim, was hat der echte Vater mit ihr vor und kommt sie zu ihren Eltern zurück?

2. Sehstörungen und selbstgebrannter Whisky

In der Doppelfolge "Zeit der schweren Prüfungen" in Staffel 2, Folge 10, und Staffel 2, Folge 11, müssen gleich mehrere der Waltons-Kinder eine Prüfung bestehen.

John-Boy zieht sich eine schwere Kopfverletzung zu, die ihn stark beeinträchtigt. Da er kurz vor der Prüfung für ein Stipendium an der Universität steht, sagt er niemandem, wie schlecht es ihm wirklich geht. Doch dann muss er die Prüfung wegen Sehstörungen abbrechen. Schafft er den Sprung auf die Uni trotzdem?

Mary-Ellen spricht für eine Hauptrolle bei einer Aufführung des Schultheaters vor. Sie ist total aufgeregt, setzt sich aber mit ihrer authentischen Art gegen die Konkurrenz durch.

Jason verdient sich nebenbei etwas Geld, indem er die Baldwin-Schwestern beim Whisky-Brennen unterstützt. Natürlich verrät er seiner Mutter vorerst nichts. Erst als die Schwestern ihn adoptieren wollen, erfährt Olivia davon und klärt den Fall.

Ben möchte auch eine Aufgabe haben und überzeugt den Großvater, dass er den Truthahn für die Thanksgiving-Feier schießen darf. Er lässt das Tier zwar entkommen, besorgt jedoch auf andere Art einen Truthahn.

Warum ist die Folge so besonders?

In dieser Folge geht es um Angst, Hoffnung und familiären Zusammenhalt. Wir bangen mit unserem heimlichen Helden John-Boy um seine Gesundheit und Zukunft. Gleichzeitig meistern die Geschwister ihre Herausforderungen, wobei es nicht immer nur einen Weg zum Ziel gibt - schließlich hat Ben daneben geschossen und trotzdem gibt es einen traditionellen Turkey.

3. Hochzeitspläne: David oder Curtis?

Protagonistin der Doppelfolge "Die Hochzeit" in Staffel 5, Folge 7, und Staffel 5, Folge 8, ist Mary-Ellen, die sich kurzfristig einen anderen Bräutigam aussucht. Als Mary-Ellen und ihr Auserwählter David den Eltern zunächst strahlend von ihren Hochzeitsplänen erzählen, reagieren Olivia und John Walton skeptisch. Und auch Mary-Ellen scheint nicht glücklich - und tritt in letzter Sekunde mit einem anderen vor den Altar.

Darum geht’s:

Mary-Ellen ist mit dem Arzt Dr. David Spencer aus einer reichen, alteingesessenen Arztfamilie zusammen. Die beiden wollen heiraten und zusammen nach Richmond gehen. Er soll dort als Arzt in der Praxis seines Vaters arbeiten, sie wird "Haus und Kinder" versorgen. So der Plan.

Darum ist die Folge so besonders:

Alles dreht sich um die Liebe, und darum, dass man Gefühle nicht kontrollieren kann. Aber auch die Unterstützung der Familie ist ein zentrales Thema: Obwohl zu spüren ist, dass ihre Eltern nicht 100-prozentig hinter der Verbindung mit David stehen, gibt die gesamte Familie Mary-Ellen Rückendeckung.

4. Absturz in New York

So wie in "Nostalgie" in Staffel 9, Folge 22, haben wir John-Boy noch nie erlebt: Der stets optimistische John, immer mit einem Strahlen im Gesicht, stürzt in eine tiefe Krise und wird von Selbstzweifeln zermürbt.

Was ist passiert?

John-Boy macht mittlerweile als Schriftsteller in New York Karriere, doch dann wird ein Buch vom Verlag abgelehnt. Durch den beruflichen Misserfolg und persönliche Enttäuschungen fühlt er sich als Versager. Er gerät in eine tiefe Krise, trinkt, prügelt sich, verliert seine Wohnung, lebt auf der Straße und letztendlich wird ihm sogar seine Schreibmaschine gestohlen. Nur mühsam überwindet er seinen Stolz und fährt zurück nach Hause. Mit der Unterstützung seiner Familie fasst er wieder Mut und findet die Inspiration, die er braucht. Kann er sein Leben in New York fortsetzen oder bleibt er bei der Familie?

Warum ist die Folge so besonders:

"Nostalgie" handelt von der emotionalen Auseinandersetzung mit Rückschlägen. John-Boy reflektiert seine Vergangenheit, seine Erinnerungen und die Entwicklung seiner Familie. Er wird sich bewusst, dass Walton’s Mountain ein wichtiger Teil von ihm ist: Nur hier findet er die Inspiration, die ihn zu einem erfolgreichen Schriftsteller machen kann.