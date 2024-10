Fast vier Stunden: Den Anthony-Hopkins Marathon auf Kabel Eins solltest du nicht verpassen!

Die Antwort ist überraschend

Schauspiel-Legende Anthony Hopkins: Das ist für ihn der gruseligste Film der "Hannibal Lecter"-Reihe

Anthony Hopkins (86) gehört für viele Film-Fans zu den bedeutendsten Schauspielern unserer Zeit. Vor allem seine Rolle als psychopathischer Serienmörder "Hannibal Lecter" macht ihn zu einer echten Legende in Hollywood. Dreimal durfte er in die Rolle des smarten Kannibalen schlüpfen. In einem Interview verrät der Schauspiele, welcher der Teile sein persönlicher Liebling ist.