Heute bei "Die Landarztpraxis": Isa erfährt die schockierende Wahrheit über Daniel

In der letzten Episode "Die Landarztpraxis" (SAT.1) hat sich Isa gegen die USA und damit auch gegen Daniel entschieden. Aber wird Daniel so schnell aufgeben? Und was wird Isa jetzt tun?

Das passiert in der heutigen Folge:

Die ungeheuerliche Lüge ihres Noch-Ehemannes Daniel macht Isa (Diane Willems) fassungslos: Wie konnte er sie nur so hintergehen? Wie konnte sie nur derart auf ihn hereinfallen? Sogar Lukas (Michael Raphael Klein) wollte sie trotz ihrer starken Gefühle für ihn in Wiesenkirchen zurücklassen, um dem vermeintlich todkranken Daniel in den USA beizustehen.



Entsetzt schwört sie angesichts der schockierenden Wahrheit nun, den hinterhältigen Daniel für immer aus ihrem Leben zu verbannen. Doch der will "seine" Isa so schnell nicht aufgeben und mit allen erdenklichen Mitteln weiter um sie kämpfen - koste es, was es wolle!

Was bisher geschah...

Alexandra (Katrin Anne Heß) hatte Daniels Lüge um den vorgetäuschten Gehirntumor und die Operation in den USA zwar aufgeklärt, war aber an die ärztliche Schweigepflicht gebunden. "Sollten Sie Isabell auch nur ein Wort sagen, zerstöre ich Ihre Existenz", hatte Daniel ihr gedroht. Doch sie musste einfach etwas tun, um Isa zu warnen. "Ruf in Bad Tölz an", schrieb sie ihr auf einen Zettel. Würde Isa Alexandras verschlüsselte Botschaft verstehen?



Tatsächlich brachte der Zettel Isa zum Nachdenken und ihr war klar, dass etwas nicht stimmen kann: "Ich kann hier unmöglich weg, bevor ich nicht weiß, was das zu bedeuten hat". Unter einem Vorwand bricht sie die Abreise in beinahe letzter Minute ab. So verschafft sie sich Zeit und findet schließlich heraus, was Alexandra ihr mitteilen wollte.

So verpasst du die "Die Landarztpraxis" garantiert nicht mehr:

Die SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" erzählt die Geschichte der Ärztin Dr. Sarah König (Caroline Frier), die gemeinsam mit ihrer Teenagertochter Leo (Katharina Hirschberg) einen Neuanfang im idyllischen bayerischen Dorf Wiesenkirchen am Schliersee wagt. Doch Sarahs Herz steht vor einer Herausforderung: Ihr Jugendfreund, der Landarzt Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck), bringt sie durcheinander, ebenso wie der charmante Bergretter Max Raichinger (Alexander Koll). Zudem lastet ein brisantes Geheimnis auf Sarah, das die scheinbare Idylle bedroht.



Staffel 2 "Die Landarztpraxis" startete am 7. Mai 2024. Wer keine Folge verpassen möchte, sollte montags bis freitags um 19 Uhr bei SAT.1 einschalten. Alternativ können die Folgen jederzeit in der SAT.1 Mediathek auf Joyn abgerufen werden.