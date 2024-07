Auf diese Episode haben "One Piece"-Fans lange hingefiebert. Ruffy erweckt seine mächtigste Technik: Gear 5. Jetzt kannst du diese aberwitzige Kampftechnik auch in deutscher Synchronisation sehen. Hier alle Details.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze "One Piece" ist eine Anime-Serie, die momentan auf ProSieben MAXX gezeigt wird. Alle Folgen kannst du auch auf Joyn streamen.

Folge 1.071, in der Ruffy erstmals Gear 5 verwendet, läuft heute als deutsche TV-Premiere.

Hier erfährst du, wie du die Episode kostenlos sehen kannst.

Anzeige

Anzeige

Gear 5 in deutscher TV-Premiere und im Livestream

Als Ruffys bisher stärkste Technik erstmals in Japan ausgestrahlt wurde, beherrschte sie die sozialen Medien. Überall sah man den lachenden Strohhut im Gear-5-Modus. Jetzt gibt es die deutsche Ausstrahlung von "One Piece" endlich auch für Folge 1.071, in der Ruffy seine Teufelskräfte erweckt. Für alle Fans ein absolutes Highlight!

Zu sehen ist die Episode und der folgende spektakuläre Kampf mit Kaido auf ProSieben MAXX. Am Mittwoch, 24. Juli 2024, um 18:30 Uhr ist Gear 5 zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zu sehen. Wie gewohnt, kannst du die Episode auch kostenlos auf Joyn im Livestream sehen und sie im Nachgang auf Abruf streamen. Allerdings ist die Folge nach der Ausstrahlung aus rechtlichen Gründen nur 7 Tage verfügbar. Also verpass nicht die Gelegenheit!

"One Piece" Episode 1.071 schon vor TV-Ausstrahlung sehen

Wenn du es nicht abwarten kannst, Ruffys neue Fähigkeit zu bestaunen, kannst du die Folge bei Joyn PLUS+ auch schon jetzt vorab sehen - du siehst quasi in die Zukunft ganz ohne Observationshaki. Denn bei Joyn PLUS+ siehst du alle "One Piece"-Folgen schon 7 Tage vor TV-Ausstrahlung. Das Abo kannst du auch eine Woche kostenlos testen.

Noch mehr Anime, News und Fan-Wissen findest du im Home of Anime: ProSieben MAXX.

Anzeige