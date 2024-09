"The Sixth Sense"-Macher M. Night Shyamalan spricht über seinen neuen Film

Egal ob mit "Split" oder "The Sixth Sense" - M. Night Shyamalan sorgt mit seinen Filmen immer wieder für Gänsehaut bei den Zuschauer:innen. Obwohl sein neuester Streifen "Trap: No Way Out" aktuell noch in den Kinos läuft, gönnt sich der Filmemacher keine Pause - im Gegenteil: Jetzt kommen erste Infos über sein nächstes Projekt ans Licht.

Mit dem Serienkiller-Thriller "Trap: No Way Out" feiert M. Night Shyamalan aktuell große Erfolge an den Kinokassen. Über 80 Millionen Dollar spielte der Film bereits ein. Kein Wunder also, dass der Regisseur gar nicht ans Aufhören denkt. Wie er jetzt auf Instagram bekannt gab, arbeitet er aktuell bereits an seinem siebzehnten Film.

Das ist über sein neues Projekt bekannt

Zu einem Foto von einem roten Notizbuch schrieb der 54-Jährige: "Es ist ein Ritual, dass ich für jeden neuen Film ein Notizbuch auswähle, das mich anspricht, und in dem ich meine Ideen für diesen neuen Film festhalte." Weiter teaserte Shyamalan in seinem Instagram-Posting an: "Das ist das Notizbuch für meinen siebzehnten Film! Das helle Rot war genau richtig!"

Ob die Farbe Rot ein Zufall ist? Wohl kaum. Shyamalan setzte die Farbe bereits in mehreren Filmen prominent in Szene. So ist etwa die Schrift des Covers von "Trap: No Way Out" in Rot gehalten. Zudem verwendete er in "The Sixth Sense" immer wieder rote Requisiten, wenn übernatürliche Dinge passieren.

Weitere Infos über sein nächstes Projekt gab Shyamalan jedoch nicht preis. Fans müssen sich also noch eine Weile gedulden, bis sie mehr über seinen neuen Film erfahren. Du willst nicht so lange warten? Dann schau dir seinen Klassiker "Split" jetzt kostenlos auf Joyn an.