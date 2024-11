25 Jahre Liebe: Mickie Krause verrät das Glücks-Geheimnis seiner Ehe

Auf der Bühne begeistert er mit frechen Songs - zu Hause aber liebt er nur die eine: Am 21. Oktober feierte Ballermann-Star Mickie Krause 25 Jahre Ehe mit seiner Frau Ute. Jetzt verraten sie ihr Ehegeheimnis.

Als er mit seiner Ute (49) zusammenkam, war Mickie Krause (54) erst Anfang 20. Damals war sie Teilnehmerin eines Jugend-Ferienlagers, das er als Gruppenleiter betreute. Mittlerweile sind die beiden seit 33 Jahren ein Paar, seit 25 Jahren verheiratet und Eltern von drei Töchtern (23, 20 und 18) sowie einem Sohn (9). Im vergangenen Jahr gab er offene Einblicke in seine Ehe: "Meine Frau ist seit Beginn meiner Karriere dabei, sie ist quasi damit groß geworden", erklärte er die Besonderheit ihrer Beziehung. "Ich musste ihr nie erklären, wenn ich Freitagabend unterwegs war und erst Sonntagnachmittag wiederkam - völlig fertig", erklärt er damals. "Sie hat mich einfach mein Ding machen lassen, über all die Jahre."

"Kann sehr gut schmollen"

Natürlich müsse man an so einer langen Beziehung auch arbeiten, natürlich gebe es "auch mal Stressmomente, in denen wir uns dann aus dem Weg gehen oder nicht miteinander sprechen", räumte er ein. Er selbst könne zum Beispiel "sehr gut schmollen" und "fürchterlich nachtragend" sein. Länger als einen Tag dann aber doch eher selten. Unterm Strich habe er das Gefühl, seine Ehe werde "immer besser".

Auch, weil Mickie durchaus seine romantischen Seiten hat und seiner Liebsten öfter mal Rosen mitbringt oder regelmäßig mit ihr essen geht. "Aber dass ich ihr was Schönes bastle oder ein Liebesgedicht schreibe - nee, das bin ich nicht. Aber damit kommt meine Frau auch klar."

Bewegender Auftritt der Kinder

Dafür setzte er nun alles daran, seiner Frau einen Herzenswunsch zur Silberhochzeit zu erfüllen. Aus dem damals im Interview angekündigten "kleinen Rahmen", in dem beide auf Mallorca ihre Silberhochzeit feiern wollten, wurde nämlich laut Mickie eine "Party des Jahrhunderts" mit 150 Gästen - und mit der von Ute geliebten Rockband Fury In The Slaughterhouse! "Wir hatten wirklich großen Spaß und die Stimmung war phänomenal."

Ein anderer Auftritt aber rührte Mickie und Ute besonders: Ihre vier Kinder sangen zusammen den auf sie beide umgetexteten Song "Leuchtturm" von Nena. Er habe "an diesem Abend so viel vor Glück und Rührung geweint wie davor in 25 Jahren nicht", gestand der Musiker. Na dann - auf die nächsten 25 Jahre!