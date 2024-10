Achselbehaarung: Hollywood-Star Halle Berry sorgt mit Instagram-Post für Aufsehen

Für einen Hingucker der überraschenden Art sorgte Halle Berry (58) auf ihrem Instagram-Account. Dort zeigte sie sich in einem neuen Look: mit buschiger Achselbehaarung. Doch was hat es mit ihrem neuen Erscheinungsbild auf sich?

Zurück zum natürlichen Look? Auf ihrem Instagram-Account (8,9 Millionen Follower) präsentierte Halle Berry ihren Fans ihre neueste Body-Errungenschaft: ihre üppige Achselbehaarung. Zudem zeigte sie sich mit dickeren Augenbrauen, struppigen Haaren und neuen Tattoos. Was hat die einstige "Sexiest Woman Alive" (2003) zum Style-Wechsel veranlasst?

Tatsächlich ist es fraglich, ob Berry, die 2001 für ihre Rolle in "Monster's Ball" als erste afroamerikanische Frau den Oscar als "beste Hauptdarstellerin" erhielt und als eine der charismatischsten Schauspielerinnen gilt, den Look lange beibehalten wird. Denn das außergewöhnliche Styling ist "nur" ihrem Job geschuldet.

Was über ihre neue Rolle bekannt ist

In ihrem neuen Film "Never Let Go" spielt Berry eine Frau, die jahrelang mit ihren Kindern ohne Kontakt zur Außenwelt im Wald lebt. Der Horrorfilm wurde zur Herausforderung. Im Interview erklärte Berry: "Ich habe es geliebt, jeden Tag in die Rolle zu schlüpfen, die Zähne gelb gefärbt zu bekommen." Andererseits sei sie aber auch bei Drehschluss immer wieder froh gewesen, die Maske abzustreifen, gestand sie der "Bild"-Zeitung: "Ich habe es aber auch geliebt, das alles abzuwaschen, nach Hause zu kommen und ein Glas Wein zu trinken und wieder ich zu sein."

Die Rolle in dem Endzeitstreifen, in dem die Zivilisation am Ende ist und Berry lediglich versucht, ihre Kinder vor dem Bösen zu schützen, hat sie selbst gewählt, den Film auch selbst produziert. Das Drehbuch erhielt sie ausgerechnet während der Corona-Pandemie, in der sie mit ihren Kindern Nahla Aubry (16) und Maceo Robert Martinez (10) sechs Monate lang nicht das Haus verließ. "Deshalb habe ich für den Film dieses Gefühl des Eingesperrtseins und der Isolation von der Außenwelt gut aufgreifen können und konnte die Gefühle der Charaktere nachvollziehen", erläuterte sie im Interview mit der Agentur teleschau.

Halle Berry beim Umstyling

Für ihr haariges Styling ist Maskenbildnerin Norma Patton-Lowin zuständig. Im Instagram-Post zeigt Berry nicht nur ihre haarige Achsel, sondern auch die "Täterin": "Was hast du getan", scherzte Berry im Video. Patton-Lowin antworte lachend: "Das sind so Sachen, die ich dir antue."

