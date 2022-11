Alle Oscar®-Gewinner:innen 2021 im Überblick

Du hast die Verleihung der 93. Academy Awards verpasst? Hier erfährst du auf einen Blick, wer einen Oscar gewonnen hat. Das ist die komplette Liste aller Nominierten und Preisträger:innen.

Wir präsentieren die Gewinner:innen der 93. Academy Awards in allen Kategorien. Aufgeführt sind jeweils die Filme oder Personen, die mit einem Oscar ausgezeichnet wurden, sowie noch einmal alle anderen Nominierten.

Ebenfalls nominiert waren:

"The Trial of the Chicago 7" – Produktion: Marc Platt und Stuart M. Besser

"Judas and the Black Messiah" – Produktion: Shaka King, Charles D. King und Ryan Coogler

Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday")

Gewinner: Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah")

Keith Stanfield ("Judas and the Black Messiah")

Leslie Odom Jr. ("One Night in Miami")

Sacha Baron Cohen ("The Trial of the Chicago 7")

Kemp Powers ("One Night in Miami")

Ebenfalls nominiert waren:

Aaron Sorkin ("The Trial of the Chicago 7")

Will Berson, Shaka King, Kenny und Keith Lucas ("Judas and the Black Messiah")

Ebenfalls nominiert waren:

Phedon Papamichael ("The Trial of the Chicago 7")

Sean Bobbitt ("Judas and the Black Messiah")

Ebenfalls nominiert waren:

Gewinner: "Fight for You" aus "Judas and the Black Messiah" – Musik: H.E.R. und D'Mile, Text: H.E.R. und Tiara Thomas