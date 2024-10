Anke Engelke kennt jeder als brillante Komikerin. Ihre Auftritte, etwa als Tic-Tac-Toe-Ricky in "Die Wochenshow" oder ihre Sketch-Serie "Ladykracher" (beide SAT.1), wurden Kult. Dabei wäre es beinahe gar nicht zur Comedy-Karriere gekommen, denn Anke war vorher schon in einem anderen Bereich ein TV-Star.

Ursprünglich wollte Anke Engelke (58) Sängerin werden. Und eigentlich war sie auf einem sehr guten Weg zu einer tollen Karriere - immerhin absolvierte sie schon Auftritte in der "ZDF-Hitparade", als an einen Erfolg als Komikerin nicht mal ansatzweise zu denken war.

1971 kam Anke, damals fünf Jahre alt, mit ihren Eltern und der älteren Schwester Susanne aus ihrer Geburtsstadt Montreal in Kanada nach Rösrath bei Köln. Dort ging sie später aufs Freiherr-vom-Stein-Gymnasium und trat dem Schulchor "Sonntagskinder" bei. Der Chor ebnete Anke, die musikalisch vor allem von ihrer Schwester Susanne "erzogen" und mit einem Faible für Rock, Jazz und Blues ausgestattet wurde, den Weg ins Fernsehen.

Anke Engelke trat mit Heino und Udo Jürgens auf

Die "Sonntagskinder" waren nämlich ein sehr rühriger Chor. 1975 wurde er in Peter Frankenfelds Fernsehshow "Musik ist Trumpf" eingeladen - als Begleitung eines Auftritts von Schlagerstar Heino. Der war von den Kids - mitten drin: Anke Engelke - begeistert, dass er sie auch für weitere Auftritte buchte und später sogar für die ZDF-Show-Reihe "Sing mit Heino" (1977 bis 1979) als feste Begleitung buchte.

Über die Musiknetzwerke bekam auch Udo Jürgens Wind von den "Sonntagskindern" und lud sie für seine Tournee 1977 als Begleitchor ein. Dabei sang er bei Auftritten auch ein Duett mit Anke Engelke - und im Publikum saß jemand von Radio Luxemburg, der vom Charme und der Stimme der Elfjährigen begeistert war und sie zum Rundfunk lockte, wo sie vom 1978 bis 1980 die Sendung "Moment mal" moderierte.

Aber die Musik kam dem Hörfunk und TV noch mal in die Quere.

Mit elf Jahren landete Anke Engelke ihren ersten Chart-Hit

1979 wurde "Das Lied von Manuel" von der Kinderband Manuel & Pony zu einem der größten Hits des Jahres. Der Song hielt sich 13 Wochen in den deutschen Top Ten, erreichte Platz fünf in den Charts und landete im November sogar auf Platz eins in der ZDF-Hitparade. Und wer war im Chor dabei? Genau: Anke Engelke!

Hinter der Figur "Manuel" verbarg sich tatsächlich der Sopranist Achim Rodewald und alle Mitglieder von "Pony" waren Sänger:innen der Gruppe "Sonntagskinder". Insgesamt traten sie fünfmal in der ZDF-Hitparade auf.

Obwohl Anke später vom Hörfunk (SWF) ins Fernsehen wechselte – sie moderierte von 1979 bis 1986 die täglichen Kindersendungen auf der Funkausstellung für das ZDF und war später gemeinsam mit Benny Schnier im ZDF-Ferienprogramm zu sehen –, blieb sie der Musik stets verbunden. Seit 1989 tritt sie zusammen mit ihrer Schwester in der Band "Fred Kellner und die famosen Soulsisters" auf. Insgesamt war sie bisher an 22 Musikproduktionen beteiligt, sowohl mit der Band als auch als Solokünstlerin. Besonders bekannt wurden ihre Auftritte als Volksmusik-Duo "Wolfgang und Anneliese" sowie als Schlager-Duo "Jenny & Mel" – jeweils an der Seite ihres Kollegen und Freundes Bastian Pastewka.

Wer Anke in komödiantischer Hochform erleben will: Auf Joyn gibt es alle acht Staffeln von "Ladykracher".