Das Wichtigste in Kürze Wayne Carpendale trägt schon seit Jahren die gleiche Frisur: Seine dichte Lockenmähne gilt als sein Markenzeichen.

Nun hat der Schauspieler aber mal einen ganz neuen Look ausprobiert, wie seine Frau Annemarie Carpendale bei Instagram zeigt. Was die Fans von seiner neuen Frisur halten, erfährst du hier.

Dichte Locken, cooler Surfer-Look - Wayne Carpendale bleibt seiner Frisur schon seit Jahren treu. Doch jetzt hatte der TV-Star offenbar mal Lust auf eine Typveränderung. Auf Instagram zeigt "taff"-Moderatorin Annemarie Carpendale nun stolz den neuen Look ihres Mannes - und die Fans erkennen ihn kaum wieder...

Annemarie Carpendale präsentiert Waynes neue Frisur bei Instagram

Auf ihrem Instagram-Kanal postet die 45-Jährige nun eine ganze Reihe von romantischen Pärchenfotos, auf denen sie eng umschlungen mit ihrem Ehemann zu sehen ist. Bei genauerer Betrachtung der Bilder fällt sofort auf, dass Wayne Carpendale jetzt eine neue Frisur trägt. Seine dichte Lockenmähne hat er gegen einen coolen Bürstenschnitt ausgetauscht. Bei Annemarie scheint der neue Look gut anzukommen, auch wenn er wohl noch etwas ungewohnt für sie ist. Zu den Bildern schreibt die "red."-Moderatorin ganz passend: "So! Nach 16 Jahren ist mal ein neuer Typ fällig!"

So reagieren die Fans auf Wayne Carpendales Look

Auch so mancher Fan musste bei den Fotos wohl zweimal hinsehen. Immerhin trug Wayne Carpendale jahrelang seine Lockenmähne. Sein neuer Look scheint aber nicht nur Annemarie zu gefallen, sondern auch seiner Community. In den Kommentaren bekommt er für seine neue Frisur jedenfalls viele Komplimente. "Ganz kurz erschrocken" und "Wayne, Wayne, sieht klasse aus, der neue Look", schwärmen etwa zwei Follower:innen unter dem Beitrag. Auch seine Promi-Kollegen sind begeistert. Unter einem weiteren Instagram-Beitrag auf seinem Profil melden sich zahlreiche VIPs zu Wort. "Sieht super aus!", schreibt beispielsweise Moderator Jochen Schropp. "Top Look", findet auch Musiker Lucas Cordalis.

Doch nicht jedem gefällt der neue Look so gut. Einige Fans finden wiederum, dass der 46-Jährige mit langen Haaren besser aussieht. "So kurz? Das andere hat mir besser gefallen!" und "Oh nein, die schönen langen Haare. Hatte wohl einen Grund. Das Beste ist, sie wachsen nach", schreiben zwei weitere Nutzer:innen unter dem Instagram-Posting.