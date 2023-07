"Beauty & The Nerd"-Star Walentina Doronina: Ist sie noch mit ihrem Verlobten Can zusammen?

Das Wichtigste in Kürze Walentina Doronina machte vor rund einem Jahr ihre Beziehung zu Can Kaplan öffentlich.

Seitdem tauchte auch er immer öfter im Reality-TV auf.

Doch sind die beiden überhaupt noch ein Paar? Alle Infos dazu gibt es hier.

Anzeige

Walentina Doronina galt lange Zeit als Single, bevor sie vor rund einem Jahr die Beziehung zum Unternehmer Can Kaplan publik machte. Bei "Promi Big Brother" hielt er damals sogar um ihre Hand an. Aktuell ist Walentina bei "Beauty & The Nerd" zu sehen - jedoch ohne ihren Partner. Wie es momentan um ihre Beziehung steht, erfährst du hier.

Im Clip: Alle Infos zur Beziehung von Walentina Doronina und Can Kaplan

Walentina Doronina bringt man mit diversen Reality-Formaten in Verbindung. Auf ihrem Instagram-Profil gibt die Blondine jedoch nicht nur Einblicke in ihre TV-Auftritte. Sie zeigt, was ihr sonst noch wichtig ist – genauer gesagt, wer! Walentina postete in den vergangenen Monaten immer wieder Bilder mit ihrem Verlobten Can Kaplan.

Er kommt aus Essen, ist 26 Jahre jung und erfolgreicher Unternehmer. Kennengelernt haben er und Walentina sich während eines Beauty-Termins der 22-Jährigen, bei dem Can mit seiner Beauty-Plattform "Beautinda" tätig war. In einem "RTL"-Interview sagte Walentina, sie und ihr Liebster seien seit dem 3. September 2022 zusammen.

Anzeige

Anzeige

Sind Walentina Doronina und Can Kaplan noch glücklich?

Aktuell nimmt Walentina Doronina an der neuen "Beauty & The Nerd"-Staffel teil. Doch in dem Format erwähnt sie ihren Partner nicht einmal. Sind die beiden also längst kein Paar mehr? Tatsächlich fanden die Dreharbeiten zu "Beauty & The Nerd" bereits vor dem offiziellen Beziehungs-Outing der beiden statt. Womöglich waren sie zum Zeitpunkt der Dreharbeiten also noch gar nicht zusammen.

Dank Walentina Doronina scheint Can Kaplan ebenfalls Fuß in der Reality-TV-Branche fassen zu wollen. Vor wenigen Wochen zog er gemeinsam mit ihr ins "Sommerhaus der Stars". Bekanntlich liegt über dem RTL-Format ein Trennungsfluch - zahlreiche Paare gingen in den vergangenen Staffeln nach Ende der Dreharbeiten bereits getrennte Wege. Ob Walentina und Cans Liebe das Beziehungsexperiment wohl übersteht?

Das "OK! Magazin" zitierte die Influencerin vor wenigen Tagen wie folgt: "Es ist okay, sich zu trennen. Neu anzufangen. Alleine zu sein." Auf den betreffenden Artikel bezog sie sich wiederum mit einer Instagram-Story und schrieb: "Jeder hat mal seine kleinen Krisen ..." Dabei scheinen sie und Can - man sieht nur ihre Hände - mit Weingläsern anzustoßen.

Walentina Doronina und Can Kaplan scheinen entgegen der Gerüchte immer noch ein Paar zu sein. © Instagram / Walentina Doronina

Erst am 2. Juli schrieb Walentina zudem zu einem Bild mit ihrem Can: "Wir überstehen jede Hürde, die uns im Weg steht, und wir fangen mit dem 'Sommerhaus der Stars' an." Offenbar sind sie also auch nach den Dreharbeiten noch glücklich miteinander.

Can Kaplan: Das verrät sein Instagram-Profil über ihn

Das erste Foto mit Walentina postete Can Anfang Oktober 2022 auf Instagram. Bis dahin zeigte er sich seinen Followern fast ausschließlich als Weltenbummler. Auf die Schnappschüsse aus Frankreich, Thailand, Kroatien, Griechenland und Mexiko folgten zahlreiche Pärchenbilder inklusive Liebeserklärung an Walentina. An einer Stelle bezeichnet er sie als seine "bessere Hälfte", an anderer Stelle fragt er sich:

Wie kann man einen Menschen so sehr lieben? Can Kaplan , Instagram

Da Walentina ihn immer öfter in Reality-TV-Shows mitnimmt, findet sich auch dazu der ein oder andere Post auf Cans Profil. Während des "Promi Big Brother"-Aufenthalts seiner Liebsten schrieb Can, "diese Medienaufmerksamkeit" sei "sehr belastend". Doch seine Liebe zu Walentina scheint Cans Sorgen zu überstrahlen. Ebenfalls auf Instagram offenbarte er einst:

Walentina hat ganz klar gesagt, dass ich mit ihr ins TV muss, wenn ich mit ihr eine Zukunft aufbauen will. Can Kaplan , Instagram

Gesagt, getan. Und in einer PBB-Liveshow machte Can ihr damals schließlich sogar einen Antrag.

Can hat bei "Promi Big Brother" um Walentinas Hand angehalten. © Instagram / Can Kaplan

Anzeige

Kein Segen der Schwiegereltern

Was Can ebenfalls belasten dürfte, ist die Tatsache, dass Walentina und seine Eltern auf Kriegsfuß stehen. Bei "Britt der Talk" sprach das Reality-TV-Sternchen über die Probleme mit ihren Schwiegereltern. Sie wirft ihnen vor, sie als "irgendein Weib" bezeichnet zu haben "und vieles mehr". Auf Instagram stellte Walentina zudem klar: