Ben Tewaag verrät: So sollte seine Traumfrau sein

Ben Tewaag (47) ist schon seit Längerem Single. Doch mittlerweile scheint der Sohn von Uschi Glas (80) bereit für eine neue Partnerschaft zu sein. Welche Eigenschaften seine neue Partnerin mitbringen sollte, verrät er jetzt.

Ben Tewaag ganz privat

Im Rahmen eines "Bild"-Interviews anlässlich seiner Teilnahme an der neuen "Kampf der Realitystars"-Staffel sprach der ehemalige "Promi Big Brother"-Bewohner jetzt ganz offen über sein Privatleben. So verriet er, was er sich in einer Partnerschaft wünscht.

So sollte seine neue Partnerin sein

Früher liebte Tewaag Partys, mittlerweile habe er sich aber seine Hörner abgestoßen. Das hieße aber nicht, dass er jetzt eingeschlafen sei: "Ich bin aktiv - das trifft es am besten." Körperlich fühle er sich fitter als vor 18 Jahren und er habe seine "wilden Zeiten" mehr als gut weggesteckt. Er habe die Angst verloren, etwas verpassen zu können. Das entspanne ihn. Sein mittlerweile wieder gekittetes Verhältnis zu seiner Mutter hilft ihm dabei offenbar: "Der Kontakt und die Liebe zu meiner Familie und engen Freunden bedeutet mir sehr viel - ich bin ein loyaler Hund."

Doch eine neue Liebe hat der Ex-Partner von Schauspielerin Doreen Dietel (49) aktuell nicht an seiner Seite. Sicher sei für ihn nur, dass er eine "Partymaus", die so drauf ist wie er vor 18 Jahren, nicht gebrauchen könne: "Sie soll humorvoll, intelligent, loyal und ehrlich sein." Für ihn sei am besten eine Frau, die mit ihm auch den Jakobsweg gehen könnte. Diesen plane er für dieses Jahr wieder fest ein.