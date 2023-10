Chris Evans: Der Marvel-Star verrät Details zur Traumhochzeit

Die Gerüchteküche brodelte bereits, bisher hat Chris Evans aber nie über seine Hochzeit mit Alba Baptista gesprochen. Auf einem Event verriet der Marvel-Star jetzt, wie er den wichtigsten Tag seines Lebens empfunden hat.

Chris Evans (42) hat erstmals über seine Hochzeit gesprochen. Nach entsprechenden Gerüchten in den vergangenen Wochen zeigte sich der Hollywood-Star US-Medienberichten zufolge am Samstag auf der New York Comic Con mit Ehering. Bereits vor einem Monat soll er in der Nähe von Boston die Schauspielerin Alba Baptista (26) geheiratet haben.

Zwei Hochzeitsfeiern für Chris Evans und seine Alba

Bei der Veranstaltung erklärte er laut "Page Six" einer jubelnden Menge:

Ich habe geheiratet. Es war wirklich, wirklich großartig. Chris Evans, , 2023

Evans bestätigte der Promiseite der "New York Post" zufolge dann auch, dass er und Baptista eine zweite Hochzeitsfeier in ihrem Heimatland Portugal hatten. "Wir hatten sozusagen zwei Zeremonien", verriet er demnach. "Wir hatten eine an der Ostküste, wir haben eine in Portugal gehabt." Über die Feierlichkeiten sagte er zudem: "Sie waren einfach... wundervoll und wunderschön". Der Hollywood-Star fügte hinzu: "Es ist eine Menge, eine Hochzeit zu planen - diejenigen unter euch, die verheiratet sind, wissen, dass es einem viel abverlangt."

Evans fuhr laut "Page Six" fort: "Aber jetzt, wo wir das hinter uns haben, genießen wir einfach das Leben und bereiten uns auf den Herbst vor - meine Lieblingsjahreszeit. Es ist gerade die beste Zeit des Jahres." Das Paar wolle sich jetzt entspannen, das Leben genießen und reflektieren, so der Schauspieler.

Chris Evans ist nicht nur privat ein Glückspilz

Anfang September hatte es erste Berichte gegeben, dass der 42-Jährige geheiratet hat. Demnach fand die Hochzeit mit Alba Baptista auf einem Privatanwesen in Cape Cod, Massachusetts statt. Im Januar 2023 hatte Chris Evans auf seinem Instagram-Account seine Beziehung bestätigt. Dass Evans und die 26-jährige Schauspielerin schon eine ganze Weile ein Paar sein sollen, berichtete im November 2022 "People". Damals hieß es von einer anonymen Quelle, dass sie es ernst miteinander meinen und "Chris noch nie glücklicher gewesen ist".

Auch beruflich läuft es für Chris Evans bekanntermaßen schon seit Längerem blendend. Im Marvel-Kosmos reifte seine Figur Captain America, die er bis 2019 verkörperte, zum Fanliebling heran, im Streifen "Knives Out" (2019) durfte er auch seine fiese Seite zeigen. 2022 wurde der Hollywood-Star zum "Sexiest Man Alive" gekürt.