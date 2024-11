"Coupleontour" beim Bambi 2024: Im Exklusiv-Interview sprechen Nessi und Ina über ihr Ehe-Aus

Nach über acht Jahren Beziehung gaben die beiden Influencerinnen Vanessa und Ina von "coupleontour" im September 2024 ihr Ehe-Aus bekannt. Beim Bambi 2024 zeigten sie sich nun erstmals nach der Trennung gemeinsam auf dem Red Carpet. Wie ist es für die beiden, trotz Ehe-Aus gemeinsam in der Öffentlichkeit aufzutreten? Das verrieten sie im exklusiven ProSieben-Interview.

Eine langjährige Liebe geht zu Ende

Die beiden Influencerinnen Ina und Vanessa lernten sich im Alter von 13 Jahren in der Schule kennen. Im Jahr 2016 entdeckten sie die Liebe füreinander. Sie kamen sich näher und wurden ein Paar. Alles schien so perfekt: Im Jahr 2021 heirateten sie und die beiden planten per Samenspende ein gemeinsames Kind zu bekommen. Ihre Follower:innen ließen sie dabei stets an ihrem Liebesglück teilhaben.

Doch dann folgte der große Schock: Kurz vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Olivia Rose erlitt Ina einen schweren Schlaganfall. Fast ein Jahr verbrachte sie danach im Krankenhaus und kämpfte sich zurück ins Leben. Nessi kümmerte sich derweil alleine um Tochter Livi. Im September 2024 folgte dann die nächste traurige Nachricht: Das einstige Traumpaar verkündete seine Trennung.

Erster öffentlicher Auftritt nach Ehe-Aus beim Bambi 2024

Bei der 76. Bambi-Verleihung zeigten sich Ina und Vanessa nun erstmals gemeinsam nach ihrem Ehe-Aus auf dem roten Teppich. Im exklusiven ProSieben-Interview verrieten sie dabei, wie es sich anfühlt, nun gemeinsam auf dem roten Teppich zu stehen. "Es fühlt sich noch ein bisschen ungewohnt an, aber es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung", erklärte Ina. Vanessa ging es da ganz genauso. "Es ist komisch, jetzt als Freunde hier zu sein und nicht mehr als Paar. Das ist schon merkwürdig", gab sie zu.

Hate nach der Trennung: Wie gehen Ina und Vanessa damit um?

Nach der Verkündung ihrer Trennung haben Vanessa und Ina viele fiese Nachrichten von ihrer Community erhalten. Unter anderem wurde den beiden vorgeworfen, dass sie ihr Ehe-Aus nur inszeniert hätten, um Aufmerksamkeit zu bekommen. "Ich schwöre auf unsere Tochter, dass es nicht so war", stellte Nessi im Interview klar.

Ganz spurlos gingen die bösen Kommentare jedoch nicht an den beiden vorbei, wie das Ex-Paar deutlich machte. "Ich habe kurz geweint", gestand Nessi. Auch Ina machten die Hate-Nachrichten zu schaffen: "Man hat da schon ein paar Tränen vergossen. Es wäre gelogen, wenn man sagen würde, das war uns alles egal. Das macht schon etwas mit einem."

Feiern Ina und Nessi trotz Trennung zusammen Weihnachten?

Auch auf ihre Weihnachtsplanung kamen die beiden Influencerinnen zu sprechen. Ob sie trotz ihrer Trennung als gute Freundinnen und Mütter nun gemeinsam Weihnachten feiern, wissen sie noch nicht. "Wir haben noch gar nichts organisiert. Wir haben noch nicht darüber gesprochen", erzählte Ina. Nessi fügte hinzu: "Da müssen wir aber mal gucken. Ich habe Ina aber vorgestern eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und gefragt, ob sie sich beim Weihnachtsgeschenk beteiligen möchte oder ob sie was Eigenes machen will und sie meinte, sie macht was Eigenes."

Wie Ina und Vanessa die Weihnachtstage verbringen und ob sie zusammen feiern, erfahren ihre Fans sicherlich schon bald auf Social Media.