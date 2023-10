Danni Büchner bei "Das große Promi-Büßen" – Darum will sie kein Diät-Vorbild sein!

Danni Büchner hat sich ganz schön verändert. Die Kilos purzeln ihr von den Hüften, die Haare werden immer blonder und bei den Brüsten hat sich eventuell auch was getan, oder?

Danni Büchner hat 15 Kilo abgenommen, aber möchte kein Diät-Vorbild sein

Danni Büchner (45) hat ganze 15 Kilo abgespeckt. Darauf ist die TV-Auswanderin bekannt aus "Goodbye Deutschland!" auch sehr stolz. In einem "Bild"-Interview erzählt sie von ihrer Diät und der generellen Typ-Veränderung. Das Abnehmen fiel ihr nämlich gar nicht so schwer, wie sie vielleicht anfangs gedacht hätte. So hat sie die erwünschten Erfolge erreicht: "Ich habe meine Ernährung komplett umgestellt, esse absolut kein Schweinefleisch mehr, nichts Süßes und wenig Kohlenhydrate. Das alles zusammen hat gut funktioniert."

Danni Büchner möchte aber auf gar keinen Fall ein Vorbild sein. Denn sie weiß, dass jeder Mensch auf andere Art und Weise gesund ist. Deswegen klärt sie auf:

Ich bin nach wie vor der größte Sportmuffel. Danni Büchner , 2023

Und weiter: "Ich versuche bewusster zu essen, manchmal gibt es aber Tage, an denen ich kaum was esse, was natürlich völlig ungesund ist. Aber ich trinke viel, viel Wasser."

Wichtig ist der 45-Jährigen, sich in ihrem Körper und ihrem Look wohlzufühlen und nicht auf die kritischen Stimmen zu hören: "Mal bin ich zu dick, dann zu dünn. Dann schickt sich bauchfrei nicht, weil mein Gesicht dazu zu alt aussehen würde. Es gibt halt immer etwas zu meckern. Aber ich habe es ja für mich getan!" Deswegen macht sie ihren Standpunkt klar: "Daher ist es auch egal, was andere denken."

Danni Büchner: "Es reicht jetzt mit dem Abnehmen"

Danni Büchner hat aber nicht nur ganz schön abgenommen, ihr ganzer Look hat sich verändert. Eine neue Garderobe musste sich die fünffache Mutter zulegen, denn in ihre alten Klamotten passt sie zumeist nicht mehr rein. Somit erzählt sie der "Bild"-Zeitung: "Selbst Kleidergröße 38 wackelt und hat Platz. Ich müsste jetzt ein bisschen unter 65 Kilo wiegen, so genau weiß ich das nicht. Aber selbst meine Tochter Jada bedient sich jetzt immer öfter an meinem Kleiderschrank und trägt meine Klamotten."

Deswegen findet Danni Büchner, dass es nun genug ist mit der Diät:

Es reicht jetzt mit dem Abnehmen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Figur. Danni Büchner , 2023

Die Haare trägt Danni Büchner inzwischen auch etwas anders. Sie hat sie nun lang und blond: "Ich hatte ja im letzten Jahr schon mal Extensions probiert, aber es war mir alles zu schwer. Ich habe dann meine Haare geschont und leider selbst gefärbt. Letzteres ging nicht wirklich gut aus. Deswegen brauchte ich jetzt eine komplette Veränderung – und ich liebe es."

Zuletzt wird Danni Büchner in dem Interview auch noch auf ihre Oberweite angesprochen. Die Brust scheint nämlich straffer als zuvor. Bei dem Thema schmunzelt der Reality-TV-Star und verweist auf ihre Show: "Zum Thema Brust-OP kann ich noch nicht allzu viel sagen, außer dass ich es liebe und sehr happy damit bin. Alles Weitere wird man demnächst bei 'Goodbye Deutschland' im TV sehen."

Am allerwichtigsten ist ja sowieso, dass sich Danni Büchner in ihrem eigenen Körper wohl fühlt. Und wenn man sich ihr Instagram-Profil so anguckt, dann sieht man eine sehr selbstbewusste Frau. Ab dem 9. November 2023 zeigt sie das auch auf ProSieben in der zweiten Staffel von "Das große Promi-Büßen".

