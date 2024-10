Dave Bautistas unglaubliche Transformation: Vom WWE-Star zum Marvel-Helden

Wo sind die Muskeln hin? Ex-Wrestler Dave Bautista (55) präsentierte sich beim Film-Festival in Toronto rank, schlank und stylisch. Was steckt hinter der krassen Wandlung vom personifizierten halbnackten Muskelberg zum slimmen Dandy im Nobelzwirn?

Da mussten seine Fans zweimal hinschauen. Beim Film-Festival in Toronto schritt zur Premiere von "The Last Showgirl" ein quasi runderneuerter Dave Bautista über den roten Teppich. Er trug einen feinsten schwarzen Anzug, ein weit ausgeschnittenes Sportler-T-Shirt und jede Menge Ketten am Hals zu grauem Bart sowie überdimensionierter Sonnenbrille im markanten Gesicht. Das Auffälligste aber: Der einst muskelbepackte 1,94-Meter-Hüne war superschlank.

Im Vergleich zu seiner voluminösen Statur, mit der er sich in den 2000er-Jahren zum König der Wrestler empor kämpfte, wirkte Bautista regelrecht dünn. Und der Eindruck trog nicht. Gemessen an seinem Rekordkampfgewicht, das er als Ringfighter mal auf die Waage brachte, hat er 60 Kilogramm abgenommen, wie er selbst in einem Interview sagte.

Als Bond-Bösewicht wog Dave Bautista noch fast 150 Kilogramm

"169 Kilogramm war das höchste Gewicht, das ich je hatte", verriet Bautista, der als "Drax, der Zerstörer" in den drei "Guardians Of The Galaxy"-Teilen und zwei "Avengers"-Filmen auch zum cineastischen Schwergewicht wurde, im Interview mit YouTuber Chris Van Vliet. Das sei allerdings schon ein paar Jahre her. "Den größten Teil meiner Wrestling-Karriere wog ich etwa 132 Kilo."

Die Ringkarriere endete 2019, als Dave unter seinem Künstlernamen "Batista" bei WrestleMania 35 gegen seinen Dauerrivalen Triple H antrat - und verlor. Im Kino befand er sich da aber längst auf der Siegerstraße. Dank seiner Muskeln und seinem Wrestling-Ruhm, die ihm vor allem in den Anfangsjahren zu Hauptrollen oder Bösewichtrollen an der Seite prominenter Helden verhalf. So spielte Bautista 2015 im James-Bond-Film "Spectre" den Schurken Mr. Hinx, die brutale rechte Hand von Oberfiesling Franz Oberhauser (Christoph Waltz). Und auch als Drax oder Superschurke Glossu Rabban in "Dune" und "Dune 2" waren die Muckis sein Kapital und seine Erscheinung bildschirmfüllend.

Seine Muskeln brachten Dave Bautista fast in den Knast

Noch 2022, als er den Thriller "Knock In The Cabin" drehte, wog er 142 Kilogramm, teilte Bautista im Gespräch mit Van Vliet mit. Das aber ist jetzt vorbei: "Jetzt wiege ich 109 Kilo. Ich bin jetzt wahrscheinlich so leicht wie seit meinem 19. Lebensjahr nicht mehr." Damals war übrigens an Wrestling noch nicht zu denken. Bautista, väterlicherseits philippinischer und mütterlicherseits griechischer Abstammung, wuchs in einem armen und vor allem kriminellen Umfeld auf und machte schon im Alter von 13 durch Autodiebstähle auf sich aufmerksam. Nachdem er das Bodybuilding entdeckt hatte, wurde er Türsteher. Eine gewalttätige Auseinandersetzung bescherte ihm eine Verurteilung auf ein Jahr mit Bewährung. Erst 2002, mit 33 Jahren, feierte er sein Wrestling-Debüt.

Warum jetzt der dramatische Gewichtsverlust von 33 Kilogramm in nicht einmal zwei Jahren? Des Rätsels Lösung: Bautista musste für seine Rolle als gejagter Auftragskiller in seinem neuen Film "The Killer's Game" abspecken. Er schaffte es mit einer strengen Diät, die er nach eigenen Angaben bereits vor anderthalb Jahren begann.

Von seinem neuen, schlanken Look waren nicht nur die Fans in Toronto begeistert. Bautista in der Talkshow "Live! with Kelly and Mark": "Ich habe abgenommen und dabei viel Muskelmasse verloren. Aber das ist okay für mich, weil ich mich einfach wohler fühle."