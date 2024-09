"Dawson’s Creek"-Star Obi Ndefo ist tot: Er wurde nur 51 Jahre alt

Ein Schock für alle Fans der Kultserie "Dawson’s Creek": Der amerikanische Schauspieler Obi Ndefo, der in der Serie Bodie Wells verkörperte, ist tot. Seine ehemaligen Kolleginnen Mary-Margaret Humes und Katie Holmes trauern öffentlich um ihn.

Schwelge mit uns noch einmal in der TV-Vergangenheit..

Schwester von Obi Ndefo gibt Tod auf Facebook bekannt

Mitte der Neunziger Jahre spielte Obi Ndefo in der Erfolgsserie "Star Trek: Deep Space Nine" (1993) mit. Darauf folgten Auftritte in Serien wie "Hinterm Mond gleich links" (1996), "Angel: Jäger der Finsternis" (1999) und "Star Trek: Raumschiff Voyager" (1995). Seine Bekanntheit erlangte er jedoch mit der Rolle des Bodie Wells, der Schwager von Joey Potter (gespielt von Katie Holmes), in der Fernsehserie „Dawson’s Creek“ (1998).

Den frühen Tod des Schauspielers gab nun seine Schwester Nkem Ndefo am Samstag, dem 31. August 2024, bekannt: "Ich bin untröstlich über den Verlust meines jüngeren Bruders und weiß, dass er endlich Frieden gefunden hat." Vor ein paar Stunden teilte sie über Facebook zudem mit, dass ihr Bruder an den Folgen einer Essstörung starb.

Katie Holmes und Mary-Margret Humes trauern um "Dawson’s Creek"-Star

"Du warst und wirst immer ein strahlendes Licht sein", würdigt Schauspielkollegin Mary-Margaret Humes, die in der Serie Dawsons Mutter Gale Leery spielte, den Verstorbenen Obi Ndefo auf ihrem Instagram-Account. Dazu veröffentlichte sie ein Video von gemeinsamen Momenten am damaligen Set der erfolgreichen 90er-Jahre Serie.

Und auch Katie Holmes zeigt ihre Anteilnahme auf Instagram und schreibt in ihrer Story: "Es war wunderbar, mit ihm zu arbeiten, und er war ein so freundlicher Mensch. Ich sende Gebete und Gnade an seine Familie. Ruhe in Frieden."

Schwerer Schicksalsschlag: 2019 verlor Obi Ndefo beide Beine

Nach einem Supermarktbesuch in Los Angeles am 17. August 2019 passiert der tragische Unfall: Obi Ndefo wollte gerade seine Einkäufe in sein geparktes Auto verladen, als in ein SUV ihn rammt. Dabei wird ihm sein rechtes Bein abgetrennt. Wenig später muss auch sein linkes Bein amputiert werden. Ein Jahr später erzählt er in einem Interview mit der "Los Angeles Times": "Was passiert ist, ist einfach so schrecklich. Warum sollte ich das Ganze noch schlimmer machen, indem ich mich deswegen schlecht fühle?"

Um die Kosten für seine Beinprothesen und den barrierefreien Umbau seines Hauses in Silver Lake zu finanzieren, werden bei einer Spendenkampagne mehr als 200.000 US-Dollar für den "Dawson's Creek"-Schauspieler gesammelt.