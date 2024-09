Elena Miras offenbart: So kam es zu ihrem alarmierenden Gewichtsverlust auf 45 Kilo

Nach außen hin zeigt sich Elena Miras (32) immer taff. Doch die Reality-TV-Ikone hat auch eine verletzliche Seite, die sie bereits in der ersten Staffel von "Das große Promi-Büßen" zeigte. Im Interview verriet Mike Heiters Ex nun, weshalb sie im vergangenen Jahr stark an Gewicht verlor.

"Die Psyche ist das Wichtigste, was wir haben", weiß Elena Miras. "Ohne das ist man absolut gar nichts. Depressionen sind das Schlimmste auf dieser Welt, das Schlimmste." In der Sendung "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" erklärte sie nun unter Tränen, wie sie zu dieser schmerzhaften Erkenntnis gelangte.



Im Sommer 2023 hatte die Schweizerin bekannt gegeben, an der seltenen chronischen Schmerzerkrankung Trigeminusneuralgie zu leiden. Betroffene haben oft einseitige, starke Gesichtsschmerzen, - und das mehrfach am Tag. Doch trotz der niederschmetternden Diagnose sei Elena Miras weiter ihrem Alltag nachgegangen.

Elena Miras wog nur noch 45 Kilo: "Ich war leer von innen"

"Ich habe weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht", erinnerte sie sich nun. "Mein Körper hat mir gesagt: Stopp, Elena, Stopp! Pause!" Erst, als sie erkennbar abgenommen habe, sei sie sich ihres Problems richtig bewusst geworden. "Letzten Sommer bin ich auf 45 Kilo gefallen", offenbarte der 1,63 Meter große TV-Star. "Und da habe ich gecheckt: Ok, ich muss auf mich achten."

Auch psychisch sei die Mutter eines sechsjährigen Mädchens in ein tiefes Loch gefallen:

Der Punkt, wo ich bemerkt habe, dass ich jetzt Hilfe brauche - professionelle - als ich mein Kind vor meinen Augen hatte und ich leer war von innen. Elena Miras

Die Reality-Darstellerin führt fort: "Meine Tochter ist mein Ein und Alles. Mein Kind ist für mich mein Leben."

Weil sie "von innen kaputt" gewesen sei, habe sich die Ex-Partnerin des baldigen "Promi Big Brother"-Kandidaten Mike Heiter (32) professionelle Hilfe gesucht. Die Diagnose: Sie litt unter Depressionen. "Ich habe es auch nur geschafft, weil ich diese Hilfe genommen habe. Ich war zweimal die Woche beim Psychologen, bis es mir wieder besser ging."

Auch beim "Promi-Büßen" ließ Mike Heiters Ex-Frau tief blicken

Schon vor zwei Jahren zeigte sich der sonst so selbstbewusste Reality-Star von ihrer verletzlichen Seite. Bei "Das große Promi-Büßen" weinte Elena Miras 2022 bittere Tränen, als sie über eine besonders schwere Zeit in ihrem Leben sprach: Nach ihrer Teilnahme bei einem TV-Format sei ihr vorgeworfen worden, ihr Kind nicht gut zu behandeln.



"Man hat mich gemeldet als schlechte Mutter. Ich musste mich beweisen und klarstellen, dass ich eine gute Mutter bin, für einige Monate", erzählte sie weinend im Gespräch mit Olivia Jones. Zu sehen ist Elenas "Beichte" bei "Das große Promi-Büßen" auf Joyn - die gesamte erste Staffel des Formats ist hier abrufbar.

