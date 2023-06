Emotionale Rückkehr: SO feiert Vanessa Blumhagen ihr Comeback zum "SAT.1 Frühstücksfernsehen"

Das Wichtigste in Kürze Seit Juli 2013 steht Vanessa Blumhagen für das "SAT.1 Frühstücksfernsehen" vor der Kamera.

Doch in den vergangenen Monaten bekam man die Society-Expertin immer seltener zu Gesicht.

Am Freitag feierte die Moderatorin ihr Comeback in der Show. Wie emotional die Sendung für sie war, zeigt Vanessa nun bei Instagram. Alle Infos dazu gibt es hier.

Vanessa Blumhagen ist endlich zurück! Anlässlich der Krönung von König Charles III. feierte die Society-Expertin nach mehreren Monaten am Freitag, dem 5. Mai 2023, ihr Comeback beim "SAT.1 Frühstücksfernsehen". Nach Ausstrahlung der Sendung meldet sie sich nun bei Instagram zu Wort und gibt offen zu, wie emotional die TV-Aufzeichnung für sie war.

Vanessa Blumhagen teilt rührende Worte bei Instagram

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht die 45-Jährige nun drei Schnappschüsse, die sie am Drehtag zeigen. Auf den Bildern trägt Vanessa Blumhagen eine dunkelgrüne Hose, einen schwarzen Pullover und silberne High Heels. In der Bildunterschrift darunter zeigt sie sich ganz emotional. "Ach, war das schön! So viele bekannte und liebe Gesichter", schwärmt sie unter ihrem Beitrag. Ihr Comeback habe sich "ein bisschen wie nach Hause kommen" angefühlt. Der Grund?

Wenn man so früh aufsteht und so viele Jahre zusammenarbeitet, fühlen sich Kollegen eben wie Familie an. Vanessa Blumhagen, , 2023

So reagieren die Fans auf Vanessas Instagram-Beitrag

Bei einem Blick in die Kommentare wird schnell klar: Die Zuschauer:innen haben sich sehr darüber gefreut, Vanessa Blumhagen endlich wieder beim "SAT. 1 Frühstücksfernsehen" zu sehen. "Endlich wieder zurück" und "Die lebende Legende ist zurück! Und endlich wieder auf High Heels", freuen sich nur zwei Nutzer:innen. Viele Fans scheinen die Society-Expertin sehr zu vermissen. "Du fehlst in der Sendung", schreibt ein weiterer User.