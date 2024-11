Exklusiv auf Joyn: "Dr. Rick & Dr. Nick" – Deutschlands neue Beauty-Doku startet!

Gerade Nase? Weniger Falten? Hyaluron, Botox, Fettwegspritze? Willkommen bei den Schönheits-Docs und Social-Media-Stars Dr. Rick und Dr. Nick! Die zwei jungen Ärzte sind beste Freunde und haben im letzten Jahr zusammen knapp 20.000 Beauty-Behandlungen durchgeführt. Ab Dienstag, 29. Oktober, öffnen sie ihre Praxis auf Joyn.

Das Wichtigste in Kürze Ab dem 29. Oktober wird's auf Joyn schöner: Dr. Henrik Heüveldop und Dr. Dominik Bettray alias "Dr. Rick und Dr. Nick" öffnen ihre Streaming-Praxis.

Die zwölfteilige Reality-Soap "Dr. Rick & Dr. Nick" gewährt Einblicke in das turbulente Berufs- und Privatleben der beiden Beauty-Docs - von Ärzte-Kongressen über Promi-Treffen bis hin zu Renovierungsarbeiten im Eigenheim.

Arbeit und Abenteuer: Die Schönheits-Docs bald auf Joyn

Joyn begleitet Dr. Rick und Dr. Nick ab 29. Oktober 2024 zwölf Folgen lang nicht nur in ihrem Praxisalltag, sondern auch in ihrem Privatleben. Und beides ist ganz schön turbulent. Vorträge beim Ärzte-Kongress in Monaco, Auftritte auf dem roten Teppich in Cannes, Treffen mit der amerikanischen Schauspielerin Eva Longoria ("Desperate Housewives") an der Côte d’Azur, optische Verschönerungen von Reality-Stars und -Sternchen, Tattoo-Entfernungen und einfühlsame Sprechstunden mit ihren Patientinnen und Patienten, die unter Unfallnarben oder Deformierungen leiden.

Gestatten: Dr. Rick und Dr. Nick, die erfolgreichen Beauty-Docs

Zukunftspläne für Heim und Praxis

Darüber hinaus ist Dr. Nick gerade erst mit seiner Freundin und Praxis-Managerin Katharina in ein neues Eigenheim gezogen, wo es noch einiges zu tun gibt. Außerdem wollen die beiden ihre ambitionierten Expansionspläne nach vorn bringen.

Dr. Rick: "Wir haben unsere Klinik in Düsseldorf mit über 1000 Quadratmetern, bauen gerade eine Praxis am Ku’damm auf, wir sind in Verhandlungen mit Immobilien-Marklern für eine Dependance in München, renovieren aktuell unsere 400 Quadratmeter große Praxis in Konstanz und wollen international nach Zürich und Dubai." Keine Frage: Ein Jet-Set-Leben, zwischen Job und Partys, Events und Gala-Dinner.

Wann startet "Dr. Rick & Dr. Nick"?

Ab 29. Oktober lernen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Joyn nicht nur Dr. Rick und Dr. Nick besser kennen, sondern auch Familienmitglieder, Freund:innen sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der beiden Schönheits-Docs.

