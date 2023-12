Fans trauern um Heidelinde Weis: Der "Traumschiff"-Star ist mit 83 Jahren gestorben

Trauer um Heidelinde Weis: Die Schauspielerin ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Sie spielte unter anderem mehrmals in "Das Traumschiff" mit.

Heidelinde Weis (1940-2023) ist tot. Die Schauspielerin ist am Freitag (24. November) im Alter von 83 Jahren gestorben, wie unter anderem die österreichische "Kronen Zeitung" und der ORF berichten. Bekannt wurde Weis vor allem durch ihren zahlreichen Fernsehrollen.

Weis stand bereits in jungen Jahren auf der Theaterbühne. Ihre Schauspielausbildung absolvierte die in Villach, Kärnten, geborene Schauspielerin am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. In der österreichischen Hauptstadt spielte sie danach am Theater in der Josefstadt und gab 1959 ihr Kinodebüt. Neben der Schauspielerei widmete sich Weis auch der Musik, nahm drei Langspielplatten auf und wurde mit dem Deutschen Schallplattenpreis ausgezeichnet.

Ab Ende der 1960er-Jahre fokussierte sie ihre Arbeit auf Fernsehrollen und war in Deutschland unter anderem in den ersten sieben Folgen der "Schwarzwaldklinik" zu sehen. Zudem spielte sie in Serien wie "Der Alte" oder mehrmals in den "Utta Danella"-, "Rosamunde Pilcher"- oder "Das Traumschiff"-Filmreihen mit. Nachdem sie jahrzehntelang in Deutschland gewirkt und gearbeitet hatte, kehrte sie in ihre Heimatstadt zurück. 2016 wurde bekannt, dass Weis an Blasenkrebs erkrankt sei. 2022 erschien ihre Autobiographie "Das Beste kommt noch".

Trauer um "herausragende Künstlerin"

Der Landeshauptmann von Kärnten, Peter Kaiser (64), und seine Stellvertreterin Gaby Schaunig (58) drückten in einer Mitteilung ihr Mitgefühl für die Angehörigen von Weis aus. "Heidelinde Weis war als Schauspielerin, Regisseurin und Sängerin unglaublich vielseitig. Vor allem war sie aber auch als Mensch sehr herzlich und inspirierend", sagte Kaiser in einem Statement. Weis sei eine herausragende Künstlerin und ein ganz besonderer Mensch gewesen, fügte Schaunig an. 1982 wurde Weis das "Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Kärnten" und 2000 der Kulturpreis der Stadt Villach verliehen. Bereits 1977 wurde sie mit einer Goldenen Kamera geehrt.