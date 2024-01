Felix von Jascheroff: Der Dschungelcamp-Star gibt private Einblicke

Kurz vor dem Beginn seines Dschungelcamp-Abenteuers ist im Privatleben von Teilnehmer Felix von Jascheroff (41) einiges geboten. Nachdem der TV-Star unlängst erst enthüllt hatte, dass er sich verlobt hat, verriet er nun, mit 41 Jahren schon Großvater zu sein.

So habe ihm seine Tochter Fiona, selbst erst 19 Jahre alt, vor Kurzem ein Enkelkind geschenkt. Über den Familienzuwachs und die Mutterqualitäten seiner Tochter sagt er im Interview mit "Bunte": "Ich bin selbst jung Vater geworden, und auch sie und ihr Freund sollen ihre Erfahrungen sammeln. Aber sie macht das ganz wunderbar und ist eine richtige Vollblutmama. Ihr Sohn ist wirklich herrlich!"

Offenbar dauerte es jedoch ein wenig, ehe sie ihrem Vater die Nachricht von ihrer Schwangerschaft anvertraute und habe "erst versucht, [es] zu verheimlichen" - das ging selbstredend nur eine gewisse Weile gut: "Irgendwann konnte man es natürlich sehen und sie hat es gestanden."

Im Clip: Felix von Jascheroff spricht über seine "komplexe Familiengeschichte"

Felix von Jascheroff wurde adoptiert

Auch über seinen eigenen Vater Mario von Jascheroff (64) kommt der Schauspieler zu sprechen. Dabei verrät er, dass seine "Familiengeschichte […] sehr komplex" sei und es sich bei dem Schauspieler gar nicht um seinen leiblichen Vater handelt: "Ich bin Scheidungskind, meine Eltern haben sich getrennt, als ich noch ganz klein war." Und weiter:

Mario von Jascheroff war der neue Mann meiner Mutter, mit ihm hat sie meinen Bruder Constantin bekommen, und er hat mich adoptiert. Mario ist also nicht mein richtiger Vater. Felix von Jascheroff, , 2023

Die Identität seines leiblichen Vaters enthüllt der Star im Interview nicht. Er verrät jedoch, sporadischen Kontakt mit ihm aufrecht zu halten. So spreche man "hin und wieder, zum Geburtstag oder an Weihnachten" miteinander. "Aber mehr auch nicht."

Verlobung im Dezember

Vor knapp einer Woche hatte Felix von Jascheroff via Instagram die frohe Kunde in die Welt getragen, sich mit seiner Freundin Alexandra Sophie verlobt zu haben. Zu einem Foto, auf dem seine Zukünftige stolz den Verlobungsring in die Kamera zeigt, schrieb sie: "Ich habe JA zu meinem besten Freund gesagt." Laut angegebenem Datum ging der TV-Star bereits am 23. Dezember auf ein Knie. Mit der Fitness-Influencerin ist von Jascheroff seit 2020 zusammen.