Festnahme wegen Streit mit Freundin: Rapper Marteria verrät, was wirklich passiert ist

Das Wichtigste in Kürze Laut Medienberichten soll Marteria vor wenigen Wochen wegen eines Gewaltvorfalls in den USA festgenommen worden sein.

Jetzt äußert sich der Rapper erstmals selbst öffentlich zu den Vorwürfen. Was ist an den Gerüchten wirklich dran?

Hat Marteria sich wirklich gewalttätig gegenüber einer Frau verhalten? Vor wenigen Wochen sorgte der Rapper für negative Schlagzeilen, weil er nach einem Gewaltvorfall in den USA angeblich verhaftet wurde. In einem Statement spricht er nun erstmals selbst öffentlich über die Vorwürfe.

Laut verschiedenen Medienberichten soll Marteria in der Nacht auf den 30. März 2023 in North Carolina in den USA von Polizisten des Mecklenburg County Police Department kurzzeitig festgenommen worden sein. Nachdem Vorwürfe wegen Körperverletzung gegen ihn erhoben wurden, wurde angeblich ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Doch entspricht das wirklich der Wahrheit?

Streit mit Freundin führte zum Polizeieinsatz

Auf seinem Instagram-Account richtet der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Marten Laciny heißt, nun ehrliche Worte an seine Fans und bestätigt dabei, dass er Ende März wirklich in den USA festgenommen wurde:

Meine Lieben, vor drei Wochen hatten meine Freundin und ich in den USA einen lautstarken Streit, der - worauf ich nicht stolz bin - zu einem Polizeieinsatz führte. Marteria, , 2023

Das Paar habe sich nach dem Streit zwar wieder vertragen, doch die vergangenen Wochen seien trotzdem nicht leicht für die beiden gewesen. Umso erleichterter seien Marteria und seine Freundin jetzt, dass die Vorwürfe gegen ihn von den US-amerikanischen Polizeibehörden nun endgültig fallen gelassen wurden. Weiterhin stellt er klar: "Es hat weder eine Kaution noch eine Anklage und erst recht kein Würgen gegeben."

Marteria bittet seine Fans um Privatsphäre

Von den Geschehnissen wolle sich der Rapper nun erst einmal erholen. Deshalb bittet er seine Community in seinem Statement auch darum, "an dieser Stelle unsere Privatsphäre zu respektieren". Er selbst wolle sich nun wieder auf seine anstehenden Shows und Musikprojekte fokussieren und das Ganze hinter sich lassen.

Marterias Partnerin selbst hat sich bislang noch nicht zu den Geschehnissen geäußert.

So reagieren die Fans auf Marterias Statement

Für seine ehrlichen Worte bekommt der 40-Jährige in den Kommentaren unter seinem Instagram-Beitrag viel Zuspruch. "Alles Gute für dich und deine Freundin" und "Streit kommt vor in einer glücklichen Beziehung. Nur das Beste für euch", schreiben etwa zwei User:innen. Auch einige Promis melden sich zu Wort - darunter die Toten Hosen, die ein rotes Herz kommentieren. "Niemand hier bringt Marten um", schreibt außerdem der Rapper Bausa und bezieht sich dabei auf Marterias Song mit dem gleichen Titel, der im Jahr 2021 veröffentlicht wurde.

Andere Nutzer:innen halten jedoch nicht viel von dem Statement des Musikers. "Was ist das denn für ein Statement?", fragt etwa ein:e User:in. Ein weiterer Fan schreibt: "Ich bin wirklich enttäuscht von diesem Statement."