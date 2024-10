Wir haben mitgefiebert und mitgerätselt - bei Intrigen, Romanzen, Geheimnissen und natürlich der stets über allem stehenden Frage: Wer verbirgt sich hinter A? Aber kennst du auch diese spannenden Facts zur Erfolgsserie?

1. Dieser PLL-Star wollte eigentlich Hanna spielen

Selbstbewusst und stilsicher, gleichzeitig sensibel und ein bisschen stur. Dank Ashley Bensons Darstellung ist die Figur der Hanna Marin zum absoluten Fan-Liebling avanciert. Man kann sich nur schwer vorstellen, dass beinahe eine andere Schauspielerin in die Rolle des sympathischen It-Girls geschlüpft wäre. Sasha Pieterse, die in der Serie die charismatische Alison Di Laurentis verkörpert, war zunächst auch im Rennen um den Part. Für Sasha war sogar schon ein Test-Shooting geplant, doch als das Casting-Team erfuhr, dass sie erst 12 Jahre alt war, beschloss man, eine ältere Schauspielerin zu besetzen. Showrunnerin Ina Marlene King äußerte dazu in einem Interview mit dem Online-Magazin "Variety": "Nicht, dass sie keinen Teenager spielen könnte, aber ich wusste, was Hanna machen würde, und fragte mich: Wollen wir wirklich, dass eine 12-Jährige diese Dinge tut?"

Im Clip: 5 Geheimnisse aus der siebten Staffel "Pretty Little Liars"

2. Social-Media-Phänomen

Neben dem aufregenden Plot und dem tollen Cast ist es vor allem ein Faktor, der den riesigen Erfolg von PLL erklärt. Die Macher der Sendung haben ihre junge Zielgruppe genau da abgeholt, wo sie unterwegs sind: in den sozialen Netzwerken. Smarte Hashtags und ein intensiver und regelmäßiger Austausch mit den Fans auf Instagram & Co. haben einen regelrechten Hype um die Liars ausgelöst. Das Serienfinale war sogar die Fernseh-Episode, über die im Jahr 2017 am meisten getweetet wurde: In weniger als einem Tag wurden dazu auf Twitter weltweit mehr als 1,7 Millionen Posts abgesetzt.

3. Das Geheimnis um den Titelsong

"Cause two can keep a secret if one of them is dead” (also "denn zwei können ein Geheimnis für sich behalten, wenn einer von ihnen tot ist“) heißt es treffend im Intro-Song von „Pretty Little Liars". Das Lied wurde allerdings nicht - wie es der Text vermuten lässt - eigens für die Show kreiert. Während des Drehs zur Pilot-Folge schlug Ashley Benson "Secret" von The Pierces als Titellied vor! Produzentin King gefiel der Ohrwurm - und den Fans auch!

4. Die Show basiert auf einer erfolgreichen Buchreihe

Die 16 "Pretty Little Liars"-Titel der amerikanischen Bestseller-Autorin Sara Shepard dienten zwar als Vorlage, an einigen Stellen weicht die Serie aber deutlich von den Büchern ab. Während etwa die meisten Hauptfiguren und Handlungsstränge übernommen wurden, kommen einige der beliebtesten Seriencharaktere in den Büchern gar nicht oder sehr viel reduzierter vor. Wer die Romane kennt, weiß: Die TV-Adaption hält einige Überraschungen parat!

5. Cameos & Celebritys

Dank hoher Einschaltquoten gab es auch in PLL bald Gastauftritte berühmter Persönlichkeiten, wie man sie aus beliebten Serien wie "Friends" oder "How I met your mother" kennt. (Fun Fact am Rande: In HIMYM haben übrigens Lucy Hale und Ashley Benson in einigen Folgen mitgespielt.)

Neben Ideengeberin Sara Shepard, tauchten in den 7 Staffeln Stars wie Rumer Willis und Sydney Sweeney auf oder Olympionikin Missy Franklin. Unser liebster Überraschungsbesuch: "Suits"-Darsteller Patrick J. Adams nutzte seine Hollywood-Kontakte, um in die Show zu kommen, und seine damalige Ex-Freundin Troian Bellisario aka Spencer zurückzugewinnen. Mit Erfolg! 2016 heiratete das Paar schließlich und lebt heute mit seinen beiden Töchtern in Los Angeles.

6. Déjà-vu? Darum kommt dir Rosewood so bekannt vor

Dich lässt das Gefühl nicht los, dass du den spitzen weißen Kirchturm, den hübschen Pavillon, das Lokal, in dem sich die Liars treffen und weitere Schauplätze schon mal irgendwo gesehen hast? Dann liegst du richtig! In den Warner-Studios wurden auf demselben Set wie "Pretty Little Liars" schon die "Gilmore Girls" und "Hart of Dixie" gedreht. Beim nächsten Rewatch unbedingt darauf achten. Auch die Kult-Serien "Die Waltons" und "Ghost Whisperer" haben das "Midwest"-Außengelände schon als Drehort genutzt.

7. Die ikonische Shhh-Geste

Die Bewegung war tatsächlich eine spontane Idee von Aria-Darstellerin Lucy Hale, wie sie in der amerikanischen Ausgabe der "Cosmopolitan" verriet. Das geheimnisvolle "Psst" wurde zum Signature-Move. Nach dem Ende der Show ließen sich die fünf Hauptcharaktere und Janel Parrish, die Bösewichtin Mona spielte, als Erinnerung an die gemeinsame Zeit den Anfangsbuchstaben ihrer Figuren auf den Zeigefinger tätowieren.

