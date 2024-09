George Clooney und Brad Pitt: Aus diesem Grund zahlen sie ihre "Wolfs"-Gage zurück

Die Hoffnung von George Clooney auf einen großen Kino-Erfolg ist geplatzt: Statt weltweit über die Leinwände zu flackern, wird die Action-Komödie "Wolfs" nur in wenigen US-Kinos zu sehen sein. Dass die Apple-Produktion überhaupt in die Lichtspielhäuser kommt, haben die Fans einer großzügigen Geste von Clooney und Brad Pitt zu verdanken.

In der Action-Komödie "Wolfs" soll Clooney als professioneller Tatortreiniger ein schweres Verbrechen vertuschen. Als ein zweiter Cleaner, gespielt von Pitt, ebenfalls auf den Job angesetzt wird, gerät die Situation außer Kontrolle und das Duo muss zusammenarbeiten.

Misslungener Film trotz namenhafter Besetzung?

Auch große Namen garantieren nicht zwangsläufig einen Kino-Erfolg - so geschehen bei der Komödie "Wolfs". Für die Apple-Komödie mit George Clooney und Brad Pitt in den Hauptrollen sollte eigentlich ein weltweiter Kinostart ausgerollt werden. Doch daraus wird nichts. Wie Apple nun bekannt gab, wird der Film nur in wenigen, ausgewählten Kinos laufen und bereits ab 27. September über den hauseigenen Streamingdienst verfügbar sein. Gründe für die kurzfristige Entscheidung gab Apple nicht an.

Interessanter waren da schon die Einblicke, die George Clooney laut des US-Branchendienstes "The Hollywood Reporter" am Rande der Weltpremiere von "Wolfs" bei den Filmfestspielen von Venedig zu Protokoll. Demnach hätten er und sein Kollege Brad Pitt nach dem gescheiterten Kino-Deal einen Teil ihrer Gage zurückbezahlt, um wenigstens einen kurzfristigen (eine Woche in den USA!) Kino-Release der Action-Komödie von Jon Watts zu garantieren, bevor er auf den Streaming-Portalen erscheint.

Und das ist ein ganz schön geschickter Trick der beiden!

Nicht ganz uneigennützig! Mit diesem Trick retteten sie ihre Chancen auf einen Oscar

Fast hätten Pitt und Clooney nämlich leer ausgehen können - ohne den begehrten und prestigeträchtigen Oscar! Denn im Regelwerk der Academy steht: Ein Film muss mindestens eine Woche im Kino laufen, um überhaupt für eine Nominierung als "Bester Film" in Betracht zu kommen. Beinahe wäre den beiden also sogar die Chance auf den großen Wurf entgangen. Da gibt man doch lieber ein Stück der Gage ab, um die Gelegenheit auf den Hauptpreis nicht zu verpassen, oder?

Wie viel zahlten George und Brad für den Kinostart für "Wolfs" (und ihre Oscar-Chancen)?

Auch auf die Höhe seiner Gage kam Clooney zu sprechen, nachdem zuvor ein Artikel in der "New York Times" erschienen war, der eine Entlohnung von je 35 Millionen Dollar für Clooney und Pitt nahegelegt hatte. Laut Clooney: "Es war ein interessanter Artikel - und was auch immer Ihre Quelle für unser Gehalt war, es sind Millionen und Abermillionen von Dollar weniger, als berichtet wurde", versicherte der Schauspieler.

Es sind Millionen und Abermillionen von Dollar weniger, als berichtet wurde" George Clooney , 2024

Der Schock sitzt fest, nachdem in den vergangenen Jahren Filme wie "Ein (un)möglicher Härtefall" oder "Killing them softly" ein voller Erfolg waren.

Auch wenn er die genaue Höhe seiner Bezahlung nicht verriet, sei es ihm wichtig, den Artikel zu berichtigen: "Ich sage das nur, weil ich denke, dass es schlecht für unsere Branche ist, wenn die Leute denken, dass das der Maßstab für Gehälter ist." Dass "Wolfs" nun keinen großen Kinostart bekommt, bezeichnete George Clooney als "Schock". Dennoch hoffte er: "Es werden viele Leute den Film sehen, und wir werden in ein paar hundert Kinos veröffentlicht, also werden wir veröffentlicht. Aber ja, es wäre schön gewesen, wenn wir einen breiten Kinostart hätten."

Auch wenn dieser Film keinen großen Erfolg hatte, hatten es andere Werke mit George Clooney umso mehr!

