GNTM-Star Tessa Bergmeier ist wieder Single: "Getrennt - und das bleibt auch so"

"Ich habe mich von Jakob getrennt und das bleibt auch so." Mit diesen Worten zog Ex-GNTM-Star Tessa Bergmeier (35) auf ihrem Instagram-Kanal einen Schlussstrich unter ihre Liebesbeziehung mit Designer Jakob Morgenstern (39).

"Es war lange bei uns on-off. Ich hab mir dann gedacht, jetzt ist auch mal gut." So äußerte sich Tessa in einer Story auf ihrem Instagram-Kanal (30.500 Follower) vor wenigen Tagen. Weil die überraschende Nachricht kommt, während die neunte Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" läuft, an der Tessa und Jakob teilnahmen, fragen sich die Fans: Hat der "Sommerhaus"-Fluch wieder zugeschlagen?

Tatsächlich sind Tessa und Jakob das mittlerweile 32. Sommerhaus-Paar, dessen Liebe die Show-Teilnahme nicht überstanden hat. Von den Teilnehmer:innen der aktuellen Staffel hatten sich bereits Sarah Kern (55) und ihr Partner Tobias Pankow getrennt, kurz nach dem Ende der Aufzeichnungen für die Show.

Keine Details zum Liebes-Aus

Auch auf dem Instagram-Kanal der TV-Serie war die Trennung von Tessa und Jakob, die seit gut vier Jahren zusammen waren, Thema: "Oh noo, wurden in Bocholt schon wieder zwei Herzen verflucht? Tessa Bergmeier und Jakob haben sich getrennt", wurde dort berichtet. Aber davon, dass sie dem "Sommerhaus"-Fluch verfallen wären, wollte Tessa nichts wissen.

Wie bereits Sarah Kern ("Fakt ist, wir hätten uns auch ohne 'Sommerhaus' getrennt") zuvor, meinte auch die 14.-Platzierte der vierten Staffel von "GNTM" (2009): Die Trennung habe "rein überhaupt gar nichts mit dem Sommerhaus zu tun". Details darüber, wie es zum endgültigen Liebes-Aus kam, verriet Tessa nicht. Von insgesamt 79 Paaren, die in neun Staffeln an dem Reality-Format teilgenommen haben, sind 32 nicht mehr zusammen.