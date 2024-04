"Gossip Girl": Ed Westwick und Chace Crawford feiern eine kleine Reunion

Sie spielten Chuck Bass (Ed Westwick) und Nate Archibald (Chace Crawford) in der Erfolgsserie "Gossip Girl", die von 2007 bis 2012 im Fernsehen zu sehen war: Das Duo ließ viele Herzen höherschlagen. Jetzt teilte Chace ein seltenes Selfie auf Instagram, was den Fans Grund zur Hoffnung gibt.

"Gossip Girl"-Fans werden von Selfie überrascht

Es ist ein Anblick, den man heutzutage nicht mehr oft zu sehen bekommt: Die beiden "Gossip Girl"-Stars sind wieder vereint! Umso mehr haben sich die Fans gefreut, als Chace Crawford nun diesen Schnappschuss auf seinem Instagram-Kanal teilte:

Chace und Ed schauen grinsend in die Kamera. "Bin einem alten Freund begegnet." schrieb der 38-Jährige dazu. Auch ein weiterer "Gossip Girl"-Kollege meldete sich unter dem Bild zu Wort. Josh Schwartz, der Produzent der Serie, notierte unter dem Bild: "Kommt mir bekannt vor."

Das Selfie löst bei zahlreichen Fans pure Euphorie aus und die Kommentare lassen nicht lange auf sich warten. Manche sind dabei sogar so formuliert, als wären sie von der Serien-Bloggerin namens Gossip Girl höchst persönlich verfasst worden: "Gesichtet: Man sagt, dass alte Freunde entweder für immer bleiben oder vom Winde verweht werden, aber es sieht so aus, als ob die Wiedervereinigung von Nate und Chuck wie ein altes Märchen ist. Sollten wir unsere Augen offen halten? Ihr wisst, ihr liebt mich. Xoxo, Gossip Girl."

Können sich die Fans auf ein "Gossip Girl"-Comeback freuen?

Wie genau es zu der Reunion kam, ist leider nicht bekannt. In der Vergangenheit erzähle Ed Westwick in einer Podcast-Folge von "iHeart Radio", dass er ganz genau wisse, dass seine Fans ihn erneut in der Rolle von Chuck Bass sehen wollen. Zu aller Enttäuschung erwähnte er im gleichen Augenblick jedoch, dass ihm mitgeteilt wurde, dass das wohl leider nicht geschehen wird. Chase Crawford hingegen sollte als Nate Archibald im "Gossip Girl"-Reboot zurückkehren. Dies ließ sein Terminkalender allerdings nicht zu.

Anscheinend besteht also schon Interesse daran, die alten Rollen wieder aufzunehmen. In der Vergangenheit war immerhin auch schon ein "Gossip Girl"-Film im Gespräch. Wer weiß also, was die Zukunft bereithält.