Halle Berry verblüfft! So gut sieht sie heute in ihrem legendären Oscar-Kleid aus

Von wegen, Hollywood-Stars ziehen jedes Teil nur einmal an! Schauspielerin Halle Berry ist jetzt nach 22 Jahren in ihrer legendären Oscar-Robe von 2002 auf der Fashion Show von Elie Saab gelaufen und sieht auch im Alter von 58 kaum einen Tag älter aus als damals.

Gerade hat Haute-Couture-Designer Elie Saab eine Fashion Show der Superlative seinem 45-jährigen Jubiläum in Riad (Saudi-Arabien) auf die Beine gestellt. Neben den musikalischen Wow-Auftritten von Jennifer Lopez, Camila Cabello, Nancy Ajram, Amr Diab und Céline Dion war vor allem der Walk von Hollywood-Ikone Halle Berry ein echtes Highlight, das alle in ihren Bann gezogen hat.

Die erste afroamerikanische Oscar-Gewinnerin

Die mittlerweile 58-jährige Schauspielerin hat nämlich nicht irgendein Kleid getragen, sondern ihre dunkelrote Robe aus dem Jahr 2002, in der sie als erste und bisher einzige afroamerikanische Frau einen Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Leistung in "Monster’s Ball" gewonnen hat.

Damals trug sie ein traumhaftes Abendkleid vom libanesischen Star-Designer Elie Saab. Das transparente Top funkelt dank dekorativer Blumen-Stickereien und der drapierte Rock aus Seidentaft inklusive ausladender Schleppe in Burgunder macht den Look sowohl vor 22 Jahren als auch heute zu einem echten Hingucker.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Für immer jung: Halle Berry

Halle Berry betritt den Laufsteg in ihrem ikonischen Oscar-Look und ist sichtlich gerührt, während sie unter Applaus den Runway entlang schreitet. Es ist kaum zu glauben, dass zwei Jahrzehnte zwischen den beiden Auftritten liegen. Die Schauspielerin scheint nicht gealtert zu sein. Der einzige Unterschied: Aus dem frechen Pixie Cut von damals ist eine elegante Hochsteckfrisur geworden. Halle strahlt auf jeden Fall, mit Tränen in den Augen, offensichtlich glücklich und dankbar in die Kameras. Ein echter Gänsehaut-Moment!