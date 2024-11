"High School Musical 4": Zac Efron lässt Gerüchte über Troy-Comeback aufleben

Bahnt sich da eine kleine Sensation an? Zac Efron (37), ehemaliger Superstar aus den drei "High School Musical"-Filmen, wurde in Los Angeles von Paparazzi mit einem besonderen Haarschnitt erwischt. Nämlich seinem "Signature Haircut" aus den späten 2000er-Jahren. Heißt das etwa, dass ein vierter Teil der Reihe doch noch Realität wird?

Das wäre wirklich ein Hammer, wenn die "High School Musical"-Reihe doch noch - 18 Jahre nach dem ersten Film - fortgesetzt würde. Die drei Filme (2006, 2007 und 2008) machten Zac Efron und seine Kolleginnen Vanessa Hudgens und Ashley Tisdale zu Superstars. Die Filme waren so erfolgreich, dass Disney 2019 sogar die Serie "High School Musical: Das Musical: Die Serie" herausbrachte. Allerdings eher mit überschaubarem Erfolg, was auch daran gelegen haben könnte, dass vom Original-Cast niemand mehr mitspielte. Zumindest gab uns die Show Olivia Rodrigo, die mittlerweile ein echter Superstar ist.

Doch zurück zum Original: Fans hoffen seit Jahren darauf, dass es einen vierten Film geben wird. 2016 startete Disney offiziell mit dem Casting für eine weitere Fortsetzung, mit Jeffrey Hornaday stand sogar ganz offiziell ein Regisseur in den Startlöchern. Nur: Passiert ist seither wenig. Kommt jetzt Bewegung in die Sache? Zac Efrons Haarschnitt könnte ein Hinweis sein.

Zac Efron brach sich bei einem Unfall den Kiefer

Fransenhaarschnitt und seitlich gekämmter Pony - als Zac Efron diese Frisur in den HSM-Filmen und seinem anschließenden Erfolg "17 Again - Back to High School" zur Schau trug, lagen ihm die Mädchenherzen zu Füßen. Zudem waren die Termine bei Herrenfriseuren ausgebucht, weil alle (männliche) Welt so lässig-verschmitzt aussehen wollte wie der 22-Jährige aus San Luis Obispo in Kalifornien.

Seither hat sich einiges getan in der Karriere von Zac Efron - und auch mit seinem Körper und seinem Gesicht. Pumpte er sich für "Baywatch" (2017) zum Muskelmann in Form, der es Bizeps-technisch sogar mit Dwayne "The Rock" Johnson aufnehmen konnte, so präsentierte er sich zuletzt in "A Family Affair" (2024) ganz anders.

Mit extremem Kurzhaarschnitt verwirrte er viele seiner Fans. "Sein Kinn wirkt so breit", beklagte zudem ein Fan in den sozialen Medien, viele munkelten über Beauty-OPs. Zac rückte das in einem Interview gerade: Er habe sich bei einem Unfall in seinem Haus den Kiefer gebrochen und da sei eine kleine Operation nötig geworden, erläuterte er im vergangenen November in einem Gespräch mit "Men's Health". Ob das stimmt? Viele Fans glauben nicht daran, sondern machen eine angebliche und verpfuschte Gesichts-OP verantwortlich.

Warum trägt Zac Efron seinen schrägen Pony aus "High School Musical"-Zeiten?

Warum aber trägt Zac jetzt wieder den Haarschnitt, mit dem er damals berühmt wurde? Ist es der Style für sein neues Dreh-Projekt?

Laut US-Magazin "People" hat Zac Efron für eine Doppelrolle in der Romanverfilmung "Famous" unterschrieben. In dem schwarzhumorigen Drama schlüpft der bislang eher langweilige Fan Lance Dunkquist in die Rolle des Hollywood-Superstars James Jansen, dem er zufälligerweise aufs (seitlich gekämmte) Haar ähnelt.

Die Frage, die sich auch "People" stellte: Stammen die Fotos, die Paparazzi von Zac Efron nun in Los Angeles machten, in weißem T-Shirt, grauem Sweatshirt, hellgrauer Jogginghose und Flip-Flops, schon von den Dreharbeiten zum "Famous"-Projekt? Oder doch aus einem anderen? Oder war Zac am Ende nur schnell in privater Casual Wear einkaufen? Die Zeit wird es zeigen ...