Howard Carpendale enthüllt das Erfolgsrezept seiner "ewigen Liebe" mit Donnice

Seit rund 45 Jahren sind Howard Carpendale (77) und seine große Liebe Donnice Pierce unzertrennlich, seit 2018 auch verheiratet. Jetzt verriet der Schlagerstar ("Ti amo") das Glücksrezept seiner "ewigen Liebe".

Kaum einer besang die Liebe so schön wie Howard Carpendale in seinen Liedern, die seit 1970 die Herzen der Schlagerfreunde und vor allem Freundinnen erfreuen und erwärmen: "Ich finde dich viel schöner, wenn du lachst" (1972), "Ich will den Morgen mit dir erleben" (1982), "Mit viel, viel Herz" (1992) und - natürlich - "Ti amo" (1977), die Liebeshymne schlechthin.

Aber Carpendale, der ehemalige südafrikanische Jugendmeister im Kugelstoßen, weiß nicht nur theoretisch darüber Bescheid, wie man die Liebe festhält. "Bunte" verriet er nun das Glücksrezept seiner "ewigen Liebe".

Howard Carpendale: In einer Disco lernte er seine Frau Donnice kennen

Seit 1981 ist, so berichtet "Bunte", die Amerikanerin Donnice Pierce (67) die Frau an Howard Carpendales Seite. Kennengelernt, so sagte Carpendale in einem "Bild"-Interview, haben sie sich schon 1978. Er habe sich sofort in sie verliebt, als er sie in einer Bar in einer Discothek in Florida erstmals sah.

Damals war Carpendale eigentlich noch mit Claudia zusammen, die ihm 1977 den Sohn Wayne geschenkt hatte. Aber die Beziehung bekam Risse. Mit Donnice wagte Howard einen Neuanfang Seit 1983 leben sie zusammen, 1988 brachte Donnice den Sohn Cass zur Welt, im Jahr 2018 heirateten sie.

Howard Carpendale und Donnice Pierce trotzten gemeinsam ihrem Alkoholproblem

Howard und Donnice sind glücklich, auch wenn die Ehe nicht frei von Krisen war. Donnice kämpfte jahrelang gegen ihr Alkoholproblem und nicht immer sah es nach einem Happy End aus, wie Howard 2021 im Interview der "Bild"-Zeitung gestand:

Ich habe mehrfach versucht, mich von ihr zu trennen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Aber gleichzeitig gab ich die Hoffnung nicht auf. Howard Carpendale, , November 2021

Und das zahlte sich aus. "Bunte" offenbarte er nun:

Ich habe immer das Gefühl, dass meine Frau mich sehr, sehr liebt und das ist ein sehr schönes Gefühl, das ich versuche zu erwidern. Howard Carpendale, , Oktober 2023

Streit? Bei Howard Carpendale höchstens über die Wahl des Films am Abend

Und was ist das Erfolgsrezept für die langanhaltende glückliche Liebe? "Wir sind sehr ehrlich miteinander", sagte Carpendale. Und sie streiten nicht, was ihnen vor allem während der Pandemie auffiel, wie Donnice der "Bild" verriet: "Während Corona waren wir nur zu Hause. Das war schön. Howard hat nicht mal Golf gespielt, das gab es vorher noch nie. Wir haben kein einziges Mal gestritten. Höchstens darüber, welchen Film wir schauen."

Carpendale bringt das Glücksrezept anders auf den Punkt. Er liebe seine Frau einfach: "Ich habe sie immer geliebt, vom ersten Augenblick an."