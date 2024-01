James Morrison trauert jetzt um seine verstorbene Partnerin: "Am Boden zerstört"

James Morrison (39) ist in tiefer Trauer. Die Mutter seiner beiden Töchter starb überraschend im Alter von gerade einmal 45 Jahren.

Anzeige

Wie "The Sun" berichtet, verstarb seine Lebensgefährtin Gill Catchpole bereits am Freitag. Die Partnerin des Sängers wurde tot im gemeinsamen Haus in Gloucestershire aufgefunden. Über eine Todesursache ist noch nichts bekannt. Im letzten Jahr musste sich Gill Catchpole einer Lebertransplantation unterziehen.

Medienberichten zufolge ist James Morrison "am Boden zerstört". Seine Familie kümmere sich um ihn. "Er reißt sich für seine Mädchen zusammen, hat aber darum gebeten, dass die Familie in Ruhe trauern kann", erklärte eine Quelle gegenüber "The Sun".

Anzeige

Anzeige

Gill Catchpole hinterlässt zwei Töchter

James Morrison und Gill Catchpole haben zwei gemeinsame Töchter. Elsie kam 2008 zur Welt, ihre kleine Schwester Ada im Jahr 2018. Ada wurde 13 Wochen zu früh geboren.

Der Sänger lernte seine Lebensgefährtin kennen, als er 17 Jahre alt war. Gill Catchpole zog damals als Mieterin in das Haus seiner Mutter. In einem Interview bezeichnete er die Beziehung mit der sechs Jahre älteren Frau einmal als "Märchen".

Gill Catchpole und James Morrison waren über 20 Jahre zusammen. © 2012 Featureflash Photo Agency/Shutterstock.

Nächster Schicksalsschlag für James Morrison

Für James Morrison ist der Tod seiner Partnerin ein weiterer Schicksalsschlag. 2010 starb erst sein Vater an einem Herzstillstand. Innerhalb der folgenden Jahre verlor er noch seinen Bruder Alexis, der mit 46 Jahren starb, und seinen Neffen Callum, der nur 21 Jahre alt wurde.

James Morrison wurde 2006 gleich mit seiner Debütsingle "You Give Me Something" zum Star. 2009 erreichte sein Duett "Broken Strings" mit Nelly Furtado (45) unter anderem Platz 1 der deutschen Charts.