Jenny Elvers: Nach ihrem Red-Carpet-Comeback kommt es zur Evakuierung!

Am 31. Oktober wurde Jenny Elvers (51) mit einem Atemalkoholwert von 1,7 Promille von der Polizei gestoppt. Jetzt feierte sie nach ihrem bitteren Alkoholrückfall ein strahlendes Comeback auf dem roten Teppich - gefolgt von einem Schock zu nachtschlafender Zeit.

Anzeige

Sie war einer der absoluten Hingucker beim 70. Jubiläum der "Movie meets Media" von Party-Papst Sören Bauer (53). 500 VIP-Gäst:innen blieb regelrecht der Atem weg, als Jenny Elvers im Hotel Atlantic Hamburg erst über den roten Teppich und dann in den historischen Festsaal schritt. In Begleitung ihres Sohns Paul (22) präsentierte sich die ehemalige Heidekönigin strahlend schön mit blonder Lockenpracht, roten Overknee-Stiefeln, Chanel-Tasche und kurzem Schwarzen.

Es war ein wahrlich heißer Auftritt. Noch heißer wurde es (beinahe) allerdings erst nach der Party ...

Im Clip: So schön strahlt Jenny Elvers auf dem Red Carpet

Anzeige

Anzeige

Party endet im Chaos: Jenny Elvers geschockt im Treppenhaus

Nach dem beeindruckenden Gala-Auftritt von Jenny Elvers hoffen Fans, dass ihr bitterer Alkoholrückfall von Ende Oktober ein einmaliger bleibt. Auf dem roten Teppich der Party wirkte Elvers wesentlich souveräner als wenige Stunden nach der Party. Ihren Instagram-Followern (über 92.000) berichtete sie in mehreren Clips, was sich am frühen Morgen im Nobel-Hotel zugetragen hatte: Nach einem Feueralarm wurde das ganze Hotel mitsamt den illustren Party-Gäst:innen evakuiert.

"Hier ist vielleicht was los, oh Gottogottogott", sagt sie in einem Beitrag. Ein anderer ist mit der Aufschrift "2.46 Uhr !!!! Tiefschlaf" versehen. Elvers filmt sich dabei, wie sie - sichtlich verdattert und geschockt von der Situation - eine Treppe hinabsteigt. Im Hintergrund sind die Anweisungen aus dem Hotellautsprecher zur Evakuierung zu hören. Wie "Bild" berichtet, wurde der (falsche) Feueralarm gegen 2.29 Uhr ausgelöst.

Anzeige

Jenny Elvers zeigt Humor: "Ich bin nicht schuld"

Wenige Stunden später zeigt sich Elvers nochmals, jetzt wieder wach, fit und ordentlich geschminkt. Sie berichtet nochmals über die Evakuierung ("Manche im Bademantel, manche hatten noch ihr Abendkleid an, die waren noch auf der Veranstaltung.") und setzt dazu die Bildunterschrift ". . . auf jeden Fall war ich NICHT schuld." Ihren Humor hat Jenny Elvers nicht verloren.

Das freut ihre Fans, denn nach dem Bekanntwerden des nächtlichen Alkoholvorfalls in Wittstock (Brandenburg), machten sich viele Sorgen, die Schauspielerin, Moderatorin, Autorin und Reality-TV-Größe könnte in alte, längst vergessen geglaubte Verhaltensmuster abrutschen.

Elvers' Alkoholproblem wurde im September 2012 für die Öffentlichkeit sichtbar, als sie in einem legendär bestürzenden Live-Interview in der NDR-Fernsehsendung "DAS" lallend auf dem Interviewsofa saß. Kurze Zeit später begab sie sich in eine Entzugsklinik.

Jenny Elvers: Jahrelanger Kampf gegen Depressionen und Alkohol

Fortan kämpfte sie gegen ihre Alkoholkrankheit, die ihren Ursprung in langjährigen Depressionen hatte, wie Elvers gegenüber der "Bild"-Zeitung berichtete. Im Interview sagte sie nach der Alkoholfahrt im Oktober: "Ich leide seit über zehn Jahren an Depressionen, darum habe ich damals ja auch angefangen zu trinken und mich mit Alkohol zu betäuben. Ich bin eigentlich medikamentös gut eingestellt. Dennoch gibt es immer wieder Phasen, in denen ich traurig bin und merke: Ich muss aufpassen."

Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.