Königliche Weihnachten: Jetzt zeigt die Royal Family ihre Grußkarten

Die Royal Family hat ihre traditionellen Weihnachtskarten veröffentlicht. Die Gegensätze könnten kaum größer sein: Während König Charles III. eher auf die prunkvolle Variante setzt, zeigt sich der Thronfolger mit seiner Familie zurückhaltend.

König Charles III. (75) und Königsgemahlin Camilla (76) sowie Prinz William (41) und seine Ehefrau Prinzessin Kate (41) haben die Fotos ihrer traditionellen Weihnachtskarten nun veröffentlicht.

Auf Instagram teilte das Königspaar seine Weihnachtskarte, die mit den gleichen Worten wie im Jahr zuvor versehen ist: "Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr."

Auf dem dazugehörigen Foto sind der britische König und die Königin an ihrem großen Tag des Jahres zu sehen: der Krönung am 6. Mai. Darauf sind sie in prunkvoller Kleidung abgebildet, mit Krone, Krönungstunika und dem Throngewand. Laut "Daily Mail" wurde die Robe aus violettem Seidensamt mit Goldstickerei 1937 bereits von König Georg VI. (1895-1952) getragen. Das Krönungskleid von Gattin Camilla entwarf der britische Designer Bruce Oldfield (73).

2022 hatte das Königspaar ein Bild des Fotografen Samir Hussein für die Karte gewählt, in diesem Jahr stammt das Bild von Hugo Burnand (60). Er habe es am Krönungstag im Thronsaal des Buckingham Palace aufgenommen, heißt es in dem Posting. Es ist die zweite Weihnachtskarte der beiden seit dem Tod von Königin Elizabeth II. (1926-2022).

William und Kate präsentieren schwarz-weißes Familienfoto

In einem anderen Setting präsentiert sich Charles' ältester Sohn: "Unsere Familien-Weihnachtskarte für 2023" schreiben Thronfolger Prinz William und Ehefrau Prinzessin Kate zu einem schwarz-weißen Familienporträt. Gemeinsam mit ihren drei Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) posieren sie lächelnd, zum Teil Arm in Arm, vor der Kamera.

Ihre Karte ist weniger förmlich als die des Königspaares, aber auch weniger privat als in den vergangenen Jahren. 2022 präsentierte sich die Familie händchenhaltend in legerer Kleidung auf ihrem Landsitz in Norfolk. Vor zwei Jahren wählten Kate und William einen Schnappschuss aus ihrem Jordanien-Urlaub. Das Foto für 2023 wurde bereits Anfang des Jahres in Windsor von Josh Sinner aufgenommen, wie "People" berichtet.