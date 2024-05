Vor sieben Jahren outete sich Walter Plathe als bisexuell. In einem Interview sprach der einstige "Landarzt" nun über seinen aktuellen Beziehungsstatus: Der 73-jährige Schauspieler ist alleinstehend - und bereit, eine neue Liebe zu finden.

Im Gespräch mit der Illustrierten "Superillu" erklärte Plathe kurzerhand: "Mann oder Frau, das ist mir egal." Das Geschlecht spiele bei der Partnerwahl also keine Rolle - stattdessen lege der Berliner Wert auf eine gemeinsame Basis:

Da muss einfach Wärme sein, und man sollte ähnliche Ansichten haben, auch politisch - das wäre schön. Walter Plathe, April 2024

Walter Plathe outete sich 2017 in seiner Autobiografie

Im Frühjahr 2017 bekannte sich Walter Plathe in seiner Autobiografie "Ich habe nichts ausgelassen" erstmals öffentlich zu seiner Bisexualität. "Den Zuschauern ist es schnurz", fasste er später in einem Gespräch mit der "B.Z." die Rückmeldungen auf sein Coming-out zusammen. "Außerdem wussten in der Branche sowieso alle, dass ich sozusagen zwei Ehen mit zwei Frauen und zwei Ehen mit zwei Männern hatte."

Plathe, der von 1992 bis 2009 den "Landarzt" in der gleichnamigen ZDF-Serie verkörperte, war in den vergangenen Jahren vor allem als Theaterschauspieler tätig. In der Komödie "Der letzte Mann", die zur Wiedereröffnung des Theaters am Kurfürstendamm laufen soll, übernimmt Plathe die Rolle eines alternden Hotelportiers. Im "Superillu"-Interview erklärte er: "Dass ich nicht mehr so durch die Gegend springen kann wegen meiner neuen Hüfte und der COPD, ist der Darstellung ganz zuträglich."