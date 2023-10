Marc Terenzi und Verena Kerth: "Nicht verheiratet" - Hochzeitslüge fliegt auf!

Mit vermeintlichen Hochzeitsfotos aus Las Vegas versetzten Verena Kerth und Marc Terenzi ihre Fans in den Glauben, sie hätten geheiratet. Doch jetzt stellt sich heraus: Das Ganze war wohl nur ein Scherz. Das gaben die beiden jetzt in einem Interview zu.

Mitte Oktober posteten Kerth und Terenzi Bilder auf Instagram, die sie bei ihrer vermeintlichen Trauung in Las Vegas zeigen. Auf einem Bild sind beide in Hochzeitskleidung vor der "Little Wedding Chapel" in Las Vegas zu sehen, Kerth streckt dabei einen Hochzeitsstrauß in die Luft. Den Fans des Trash-TV-Pärchens gefiel das offenbar: Zahlreiche Glückwünsche gingen in den Kommentarspalten ein – doch auch erste Zweifel an der Aktion wurden laut. Und letztere sollten sich als berechtigt herausstellen. Gegenüber RTL klärte Kerth nun auf: Eine Hochzeit gab es nie.

Das muss man jetzt auch mal klarstellen. Irgendwie wurde da auch wieder viel dazugedichtet. Wir sind nicht verheiratet, um die ganzen Spekulationen mal zu beenden! Verena Kerth , 2023

"Es war ein romantischer Gedanke von meinem Verlobten, weil ich es mir immer gewünscht habe, in Las Vegas zu heiraten", plaudert Verena aus dem Nähkästchen.

Verena Kerth und Marc Terenzi wollen 2024 heiraten

Die Beiden bekräftigten in dem Interview aber auch ihren Wunsch bald heiraten zu wollen. Die Hochzeitspläne seien nicht auf Eis gelegt worden, so Marc Terenzi. Dieses Jahr würden die zwei ihre Liebe zwar nicht mehr mit dem Ja-Wort krönen, "aber das kommt noch", ist sich der 45-Jährige sicher.

Bei einer richtigen Hochzeit sollen dann auch Freunde und Familie mit dabei sein. Die hätten in Las Vegas gefehlt. Vor allem die Mutter von Verena Kerth soll traurig gewesen sein, nicht in der "Little White Wedding Chapel" dabei gewesen zu sein, verrät Verena.