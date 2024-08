Mila Kunis, Jeremy Renner und Co: Diese Hollywood-Lieblinge spielen in "Knives Out 3" mit

Im nächsten Jahr geht Meisterdetektiv Benoit Blanc (Ex-007 Daniel Craig, 56) in "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" zum dritten Mal auf Mördersuche - und zahlreiche Stars wollen mit dabei sein: Zuletzt sprang Josh Brolin (56) auf den Zug auf. Wird er etwa zum Gegenspieler Benoit Blancs?

"Knives Out - Mord ist Familiensache" wurde 2019 zu einem riesigen Kino-Erfolg. So einen exzentrischen, kauzigen Ermittler wie Benoit Blanc hatte es seit Agatha Christies Zeiten nicht mehr gegeben. 2022 erschien mit "Glass Onion: A Knives Out Mystery" die Fortsetzung bei Netflix. Der Streaming-Dienst soll 400 Millionen Dollar gezahlt haben, um zwei "Knives Out"-Filme produzieren zu dürfen. "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" ist also der zweite Film, der aus dieser Investition hervorgeht.

Der Erfolg der Krimi-Reihe mobilisiert die Stars, denn immer mehr wollen bei dem Tüftel-Spektakel dabei sein: Zuletzt unterschrieb Josh Brolin, der im Marvel Cinematic Universe (MCU) den Überbösewicht Thanos gab. Und Brolin ist nicht der einzige MCU-Star, den es zu "Knives Out" zog und zieht.

"Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery": Riesiges Star-Aufgebot

Gleich im ersten Teil spielte Chris "Captain America" Evans (43) mit (und - Achtung, Spoiler! - den Schurken). In "Glass Onion" gab sich Edward Norton (54) die Ehre, der 2008 in "Der unglaubliche Hulk", dem zweiten Film des MCU, Bruce Banner spielte. Und auch Dave Bautista (55), Marvel-Fans als "Drax, der Zerstörer" aus mehreren MCU-Filmen bekannt, war am Start.

Für "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" hat aus dem MCU-Kosmos bereits im Mai Jeremy Renner ("Hawkeye") unterschrieben. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass Andrew Scott (47, "Ripley"), Kerry Washington (47, "Django Unchained"), Josh O'Connor (34, "Challengers") und Mila Kunis (40, "Bad Moms") den Cast verstärken werden. Mit der dreifachen Golden-Globe-Preisträgerin Glenn Close (77, "Eine verhängnisvolle Affäre") kam ein weiterer Superstar an Bord - dank eines Kurzauftritts in "Guardians Of The Galaxy" (2014) ebenfalls mit Marvel-Erfahrung. Die junge Hollywood-Garde vertreten die Shootingstars Daryl McCormack (31, "Twisters") und Cailee Spaeny (26, "Priscilla").

Regisseur Rian Johnson hält die Handlung streng geheim

Seit Mitte Juni laufen die Dreharbeiten für den mit Spannung erwarteten Krimi-Streifen in London. Die Fans haben auch allen Grund, gespannt zu sein, was sie bei "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" erwartet. Denn die Handlung wird streng geheim gehalten. Regisseur Rian Johnson (50, "Star Wars: Die letzten Jedi") hat auch das Drehbuch geschrieben und hat bislang keine einzige Silbe über den Inhalt nach außen dringen lassen.

Fans spekulieren, dass Josh Brolin zum großen Gegenspieler von Daniel Craig werden könnte. Ex-Thanos als Rivale des Ex-James Bonds? Das hätte schon was.