"TV total" ohne Sebastian Pufpaff? Geht nicht, sagt der Moderator selbst und erscheint am Mittwochabend trotz Verletzung, um durch die Show zu führen. Doch was hat es mit dieser merkwürdigen Schutzkleidung auf sich - und wie schwerwiegend ist seine Verletzung? Puffi gibt sich bedeckt.

+++ UPDATE vom 14. November 2024 +++

Darum steckt Sebastian Pufpaff in dieser merkwürdigen Verkleidung

Moderiert er am Mittwochabend "TV total" oder nicht? Diese Frage haben sich einige Fans gestellt, nachdem Sebastian Pufpaff die "TV total WOK WM" am Wochenende wegen einer Verletzung, die er sich beim Wrestling-Training zugezogen hat, sausen lassen musste.

Doch Puffi ließ sich sein "TV total" nicht nehmen. Unter frenetischen Applaus betritt er mit Schaumstoff und Plastikfolien gepolstert das Studio. "Der Sender möchte, dass ich das trage", sagt er über seine merkwürdig anmutende provisorische Schutzkleidung. Puffi bezeichnet sich "als treuen Begleiter in stürmischen Zeiten": "Ich lass mich von nichts abbringen, ich komm hierhin. Und wenn ich die Treppe runterknalle, ich moderier für Sie."

Sebastian Pufpaff moderierte "TV total" mit einer improvisierten Schutzkleidung © Joyn

Was für eine Verletzung er sich genau zugezogen hat und ob die Aufzeichnungen für das "TV total Promi Wrestling" im Dezember dadurch in Gefahr sind, darüber verliert er kein Wort. Bekannt ist nur, dass er sich an den Rippen verletzt hat. Pufpaff sagt lediglich: "Ich hatte da einen kleinen Sport-Unfall." Aber Mitleid seitens des Publikums will er keins. "Mit Oh braucht ihr jetzt auch nicht mehr zu kommen. Ich nehm' so geile Medikamente, ey, da könnt ihr euch das Oh sparen."

Allzu schlimm scheint es Puffi aber nicht erwischt zu haben. Nach einer Werbepause sitzt er wieder hinter seinem Tisch - und zwar ohne Schutzkleidung.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Sebastian Pufpaff musste für die "WOK WM" absagen

"Rippen und Puffi werden auch keine Freunde mehr": Mit dieser kurzen und knappen Aussage meldete sich "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff vergangene Woche per Instagram aus dem Krankenhaus zu Wort. Damit verkündete er sein Aus bei der "TV total WOK WM", an der der 48-Jährige am Freitag und Samstag eigentlich teilnehmen wollte. Später stellte sich heraus, dass sich Puffi beim Training für seine nächste große Show, das "TV total Promi Wrestling", verletzt hat.

Wie er sich die Verletzung zugezogen hat und wie schwerwiegend sie ist, ist bisher nicht bekannt. Verpasst er deswegen sogar weitere Shows? Am heutigen Mittwoch steht die neue Ausgabe von "TV total" auf dem ProSieben-Programm. Muss Sebastian Pufpaff womöglich sogar als Moderator ersetzt werden?

Puffi moderiert "TV total" auch verletzt

ProSieben gibt hierzu am Mittwoch Entwarnung. Puffi werde heute "TV total" moderieren, heißt es seitens des Senders. Demnach wird er seine Verletzung in der Sendung auch kurz thematisieren.

Vielleicht erfahren wir auch, ob die Verletzung Auswirkungen auf weitere Shows des Entertainers hat. Die Aufzeichnungen für das "TV total Promi Wrestling" sollen in knapp vier Wochen am 7. Dezember in Köln stattfinden. Ob Puffi daran mit einer Rippenverletzung teilnehmen kann, ist fraglich. Muss die Show verschoben werden?

Wann läuft heute "TV total"? Sendung startet später - wegen Joko & Klaas

Das und mehr erfahren wir vielleicht heute Abend auf ProSieben. "TV total" startet übrigens erst um 20:30 Uhr. Vorher dürfen Joko und Klaas noch ihre 15 Minuten Sendezeit füllen, die sie am Vorabend bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" gewonnen haben.