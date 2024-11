Moderiert er heute "TV total" oder nicht? Sebastian Pufpaff konnte am Wochenende aufgrund einer Verletzung nicht bei der "TV total WOK WM" antreten. Muss er nun auch bei "TV total" als Moderator ersetzt werden? Was bereits sicher ist: Die Show startet heute später als sonst.

Anzeige

"TV total" jederzeit in der Wiederholung ansehen Pick dir eine Folge raus - hier geht's zum Stream

Anzeige

Anzeige

Sebastian Pufpaff musste für die "WOK WM" absagen

"Rippen und Puffi werden auch keine Freunde mehr": Mit dieser kurzen und knappen Aussage meldete sich "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff vergangene Woche per Instagram aus dem Krankenhaus zu Wort. Damit verkündete er sein Aus bei der "TV total WOK WM", an der der 48-Jährige am Freitag und Samstag eigentlich teilnehmen wollte. Später stellte sich heraus, dass sich Puffi beim Training für seine nächste große Show, das "TV total Promi Wrestling", verletzt hat.

Die "TV total WOK WM" in der Wiederholung ansehen Streame jetzt das Winter-Event in voller Länge

Wie er sich die Verletzung zugezogen hat und wie schwerwiegend sie ist, ist bisher nicht bekannt. Verpasst er deswegen sogar weitere Shows? Am heutigen Mittwoch steht die neue Ausgabe von "TV total" auf dem ProSieben-Programm. Muss Sebastian Pufpaff womöglich sogar als Moderator ersetzt werden?

Anzeige

Anzeige

Puffi moderiert "TV total" auch verletzt

ProSieben gibt hierzu am Mittwoch Entwarnung. Puffi werde heute "TV total" moderieren, heißt es seitens des Senders. Demnach wird er seine Verletzung in der Sendung auch kurz thematisieren.

Vielleicht erfahren wir auch, ob die Verletzung Auswirkungen auf weitere Shows des Entertainers hat. Die Aufzeichnungen für das "TV total Promi Wrestling" sollen in knapp vier Wochen am 7. Dezember in Köln stattfinden. Ob Puffi daran mit einer Rippenverletzung teilnehmen kann, ist fraglich. Muss die Show verschoben werden?

"TV total" startet heute erst um 20:30 Uhr - wegen Joko & Klaas

Das und mehr erfahren wir vielleicht heute Abend auf ProSieben. "TV total" startet übrigens erst um 20:30 Uhr. Vorher dürfen Joko und Klaas noch ihre 15 Minuten Sendezeit füllen, die sie am Vorabend bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" gewonnen haben.

Anzeige

Anzeige