Das Wichtigste in Kürze Vanessa Fuchs wurde durch ihren "Germany's Next Topmodel"-Sieg im Jahr 2015 berühmt.

Seit einigen Jahren lebt die 26-Jährige in New York und ist dort als Model sehr erfolgreich.

Auf Instagram sorgt Vanessa nun mit einem ganz besonders heißen Posting für Aufmerksamkeit. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Nach ihrem "Germany's Next Topmodel"-Sieg im Jahr 2015 ließ Vanessa Fuchs ihre Heimat Bergisch Gladbach hinter sich und baute sich in den USA ein neues Leben auf. Als Model ist sie dort mittlerweile sehr erfolgreich. Auf Instagram können ihre Follower ihren neuen Alltag im Big Apple regelmäßig mitverfolgen. Doch nun zieht Vanessa die Blicke mit einem ganz besonderen Posting auf sich...

Ihre 289.000 Instagram-Follower lässt Vanessa fast täglich an ihrem Model-Alltag teilhaben. So teilt sie regelmäßig Bilder von ihren Shootings oder Videos von ihren Auftritten auf den amerikanischen Fashion-Shows. Jetzt zeigt sich die 26-Jährige auf Instagram aber ungewohnt offen.

Vanessa Fuchs zieht auf Instagram blank

Auf ihrem Instagram-Account teilt die gebürtige Bergisch Gladbacherin nun einen Schnappschuss, auf dem sie komplett nackt vor einer weißen Wand posiert. Ihre Brustwarzen werden dabei lediglich von zwei Modellautos verdeckt. Mit ihren Händen bedeckt sie zudem ihren Intimbereich. Zu der Aufnahme schreibt Vanessa ganz passend: "Brumm, brumm." Außerdem verrät sie dabei, dass das Foto im Rahmen eines Shootings entstanden ist. Auf dem Bild hat sie die berühmte Fotografin Kat Irlin verlinkt.

Vanessas Fans sind begeistert von ihrer Nackt-Offensive

Von ihren 289.000 Followern bekommt die Wahlamerikanerin für ihr Posting viel Zuspruch. In den Kommentaren finden sich zahlreiche Komplimente. "Direkt Verkehrschaos", "Wow, du bist einfach so wunderschön" und "Liebe es", schwärmen nur drei von vielen Usern.

Ihre Promi-Kollegen freuen sich ebenfalls über die Nackt-Offensive des Models. Die Dragqueen Catherrine LeClery, die durch die ProSieben-Sendung "Queen of Drags" berühmt wurde, und das Model Theodora Quinlivan drücken ihre Begeisterung unter anderem mit mehreren Flammen-Emojis aus.

So erfolgreich ist Vanessa Fuchs heute

Nach ihrem Umzug in die USA im Februar 2020 hatte Vanessa zunächst Schwierigkeiten, in den USA Fuß zu fassen. Doch mittlerweile kann sie sich vor Model-Angeboten kaum retten. Sie arbeitete in den vergangenen Jahren unter anderem bereits mit Puma zusammen, zierte mehrmals das Cover des französischen Modemagazins L'Officiel und lief im September 2022 sogar für die Designer-Marke PatBO auf der New Yorker Fashion Week über den Laufsteg.

