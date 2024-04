O.J. Simpson ist tot: Der Ex-Football-Star ist mit 76 Jahren gestorben

O. J. Simpson (1947-2024) ist tot. Das hat seine Familie auf der Plattform X mitgeteilt. Der ehemalige American-Football-Star und Schauspieler ist demnach am gestrigen Mittwoch im Alter von 76 Jahren gestorben.

Promis zollen O. J. Simpson Tribut

Nach Bekanntwerden seines Todes meldeten sich einige Promi-Kollegen in den sozialen Medien zu Wort - darunter Football-Kollege Todd Gurley. In seiner Instagram-Story schrieb er: "Ruhe in Frieden, legendärer O. J. Simpson. Dein Lieblings-Runningback. Ich schätze dich, Onkel O, du wirst vermisst werden."

O. J. Simpson ist tot

"Am 10. April ist unser Vater, Orenthal James Simpson, seinem Kampf gegen den Krebs erlegen. Er war umgeben von seinen Kindern und Enkelkindern", heißt es in der Mitteilung. Die Angehörigen bitten nun um Privatsphäre. Unterzeichnet ist der Beitrag mit "Die Familie Simpson".

Jahrhundertprozess gegen O. J. Simpson

Simpson gehörte einst zu den berühmtesten Sportlern der USA und galt während seiner aktiven Laufbahn als einer der größten Football-Stars seiner Zeit. Er versuchte sich auch in der Entertainment-Industrie. Der Sportler hatte etwa in den späten 1980er- und 1990er-Jahren mehrere Auftritte in der "Die nackte Kanone"-Filmreihe an der Seite von Leslie Nielsen (1926-2010).

Weltweite Bekanntheit erlangte Simpson aber vor allem durch einen in den USA auch gern als "Trial of the Century" bezeichneten Strafprozess, der in die Geschichtsbücher einging. Simpson wurde in dem "Jahrhundertprozess" beschuldigt, seine Ex-Frau, Nicole Brown, und deren Bekannten, Ronald Goldman, umgebracht zu haben. Simpson wurde 1995 in dem spektakulären Prozess freigesprochen.

Trotzdem saß Simpson später mehrerer Jahre im Gefängnis. Der ehemalige Football-Star war 2008 wegen bewaffneten Raubüberfalls zu 33 Jahren Haft verurteilt worden, die nach rund neun Jahren zur Bewährung ausgesetzt wurde.