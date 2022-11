Die "Academy of Motion Picture Arts and Sciences" hat eine Shortlist der Oscar-Semi-Finalisten 2019 in neun verschiedenen Kategorien veröffentlicht. Unter anderem "Bester Song" und "Bester Kurzfilm".

Die Oscars 2019 finden am 25. Februar in Los Angeles statt. Wer hat gute Chancen auf einen oder mehrere Goldjungen bei den 91. Academy Awards? Jetzt kristallisieren sich erste potentielle Anwärter heraus. Denn die Academy hat die Shortlist der Semi-Finalisten aus neun Oscar-Kategorien veröffentlicht.

"Bester Dokumentarfilm"

"Won't You Be My Neighbor?"

"The Silence of Others"

"On Her Shoulder"

"Of Fathers and Sons"

"Hale County This Morning, This Evening"

"The Distant Barking of Dogs"

"Bester Dokumentar-Kurzfilm"

"Women of the Gulag"

"A Night at the Garden"

"Bester fremdsprachiger Film"

Deutschland, "Never Look Away"

"Bestes Make-up und beste Frisuren"

"Bester Song"

"When A Cowboy Trades His Spurs For Wings" from "The Ballad of Buster Scruggs"

"Treasure" from "Beautiful Boy"

"All The Stars" from "Black Panther"

"Revelation" from "Boy Erased"

"Girl In The Movies" from "Dumplin'"

"We Won't Move" from "The Hate U Give"

"The Place Where Lost Things Go" from "Mary Poppins Returns"

"Trip A Little Light Fantastic" from "Mary Poppins Returns"

"Keep Reachin'" from "Quincy"

"I'll Fight" from "RBG"

"A Place Called Slaughter Race" from "Ralph Breaks the Internet"

"OYAHYTT" from "Sorry to Bother You"

"Shallow" from "A Star Is Born"

"Suspirium" from "Suspiria"