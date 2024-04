Oscars 2025: An diesem Tag findet die 97. Verleihung der Academy Awards statt

Erst im vergangenen Monat sind zum 96. Mal die Oscars vergeben worden. Jetzt gibt die Academy das Datum für die Verleihung 2025 bekannt. Auch weitere Termine stehen bereits fest.

Der Oscar-Termin für 2025 steht fest

"Markiert euren Kalender", schreibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in ihrem neuen Instagram-Post. Das Datum für die 97. Oscar-Verleihung im kommenden Jahr 2025 steht endlich fest.

Die Vergabe des wichtigsten Filmpreises der Welt fällt dieses Mal auf den ersten Sonntag im März, konkret auf den 2. März 2025. Zuletzt wählte die Academy den zweiten März-Sonntag aus. Die Show beginnt in Los Angeles um 16 Uhr (Ortszeit) im Dolby Theatre. Hierzulande werden die Oscars dann wieder auf Joyn übertragen.

Weitere wichtige Termine rund um die nächste Oscar-Verleihung stehen fest. Die vorläufige Abstimmung für die Oscar-Shortlist in zehn Kategorien findet von 9. bis 13. Dezember 2024 statt, die Ergebnisse werden am 17. Dezember verkündet. Der Abstimmungszeitraum für die Nominierungen ist von 8. bis 12. Januar 2025, die Bekanntgabe der Nominierungen fällt auf den 17. Januar.



Dieses Jahr fand die Vergabe der berühmten Goldjungen am 10. März statt. Der erfolgreichste Film war Christopher Nolans (53) "Oppenheimer" mit sieben Oscars, der auch am häufigsten nominiert gewesen war.

