Politik statt Laufsteg: GNTM-Gewinnerin Kim Hnizdo will Außenministerin werden

Die politischen Ereignisse haben sich in den vergangenen Tagen geradezu überschlagen: Donald Trump wurde in den USA erneut zum Präsident gewählt, in Deutschland könnten bald Neuwahlen anstehen. Auch an den Promis gehen die Geschehnisse nicht spurlos vorbei. Beim Bambi 2024 sprach GNTM-Gewinnerin Kim Hnizdo über die aktuelle politische Situation.

Am Donnerstagabend war Kim Hnizdo, die im Jahr 2026 zu "Germany's Next Topmodel" gekürt wurde, zu Gast bei der 76. Bambi-Verleihung. Im exklusiven Interview mit ProSieben sprach sie dabei über die aktuellen Geschehnisse. "Es ist gerade viel los auf der Welt, bezüglich Politics müssen wir nicht sprechen. Es gibt ein bisschen Weltschmerz", gestand Kim und fügte hinzu: "Ansonsten geht's mir sehr gut."

Kim Hnizdo: "Ich werde irgendwann einmal in die Politik gehen"

Die politische Situation beschäftigt die ehemalige GNTM-Gewinnerin so sehr, dass sie sich selbst vorstellen könnte, eines Tages Politikerin zu werden. "Ich glaube, ich werde irgendwann einmal in die Politik gehen. Du kannst ja nicht immer mit den Fingern auf andere zeigen und sagen: 'Es ist schei*e.' Du musst es schon auch besser machen."

Kim Hnizdo will Außenministerin werden

Tatsächlich gibt es auch schon eine bestimmte politische Position, die sich Kim vorstellen könnte: Sie wäre gerne Außenministerin.

Welche Partei sie vertreten möchte, wisse sie jedoch noch nicht. "Bei der Partei möchte ich mich noch nicht festlegen. Es wäre schlecht, wenn ich jetzt was sage. Wer weiß, wahrscheinlich würde ich es bereuen", erklärte sie im Interview und fügte hinzu: "Aber stellt euch vor, wir hätten eine coole Außenministerin, die repräsentativ ist und was in der Birne hat." Abschließend meinte Kim: