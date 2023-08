Prinz Harry und Meghan: Ex-Polizisten stehen wegen rassistischer Chats vor Gericht!

Die Schlagzeilen um Prinz Harry und Herzogin Meghan nehmen einfach nicht ab. Während viele Fans über eine mögliche Ehekrise spekulieren, kommt es in Großbritannien nun zum nächsten Skandal: Ex-Beamte der britischen Polizei sollen sich in Chatnachrichten rassistisch über das Paar geäußert haben.

Anzeige

Ex-Polizisten tauschten rassistische Nachrichten aus

Wie "People" berichtet, tauchten vor wenigen Monaten zahlreiche Chatnachrichten auf, die von ehemaligen Beamten der Metropolitan Police verschickt wurden. In den WhatsApp-Nachrichten sollen sich die ehemaligen Polizisten rassistisch geäußert haben. Auch Prinz Harry und Herzogin Meghan waren angeblich Thema dieser Chatnachrichten, die zwischen 2018 bis 2022 verschickt worden sind.

Die ehemaligen Polizeibeamten sind laut der Quelle bereits zwischen 2011 und 2015 in den Ruhestand getreten und waren demnach nicht mehr im Dienst, als die Nachrichten geschrieben wurden. Trotzdem wurden sechs von ihnen nun angeklagt. "Einige der Nachrichten bezogen sich auf die Ruanda-Politik der Regierung, während andere Witze über die jüngsten Überschwemmungen in Pakistan machten, bei denen fast 1.700 Menschen starben", heißt es in einer Meldung von BBC. Und weiter:

Auch der Herzog und die Herzogin von Sussex waren auf mehreren Bildern neben rassistischen Äußerungen zu sehen. BBC, , 2023

Das Directorate of Professional Standards der Metropolitan Police leitete nach Bekanntwerden der Chatnachrichten sofort eine Untersuchung ein. Ab dem 7. September 2023 müssen sich die Angeklagten nun vor Gericht verantworten.

Anzeige

Anzeige

So reagiert Harry und Meghans Fotograf auf die Schlagzeilen

Prinz Harry und Meghans guter Freund und Fotograf Misan Harriman äußerte sich auf seinem Instagram-Kanal bereits zu den negativen Schlagzeilen. Er teilte einen Screenshot der News und schrieb "SMH" (also "Shaking my Head") dazu, was zu Deutsch so viel wie "Ich schüttele mit dem Kopf" bedeutet.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben sich bislang noch nicht zu dem Vorfall geäußert.