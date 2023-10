Prinz William: Namens-Geheimnis gelüftet! Ist DAS etwa sein Spitzname?

Auch die Mitglieder der englischen Königsfamilie haben die Angewohnheit, sich gegenseitig Spitznamen zu verpassen. Und Prinz William, Prinzessin Kate & Co. haben da ein paar ganz besonders schöne vorzuweisen.

Natürlich ist der Gebrauch der royalen Necknamen gemeinhin nur hinter verschlossenen königlichen Türen vorgesehen. Aber ab und zu rutscht einem halt mal eine Koserei auch öffentlich raus. So wie 2016, als der "Mirror" bei der Chelsea Flower Show belauschte, wie sich Prinz William (heute 41) und seine Gemahlin (ebenfalls 41) zärtlich mit "Darling" und "Babe" ansprachen.

Prinz William und Prinzessin Kate kosen sich als "Darling" und "Babe"

Dass es verbal auch ein bisschen deftiger zugeht bei dem Thronfolger-Paar enthüllt Tom Quinn in seinem neuen Buch "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family". Das Werk des 67-jährigen Fachmanns für royale Biografien und Skandal-Storys zeichnete die Geschichte der königlichen Familie anhand von Interviews mit Palastpersonal und Insidern nach. Darin wird auch enthüllt, dass sich William und Kate mit ein paar besonderen Namen necken.

Prinzessin Diana nannte Prinz William "Wombat"

"Babykins" nannte William seine Herzdame, zu Deutsch: "Babylein". Dieser Kosename wurde schon 2011 öffentlich, und zwar im Rahmen eines Abhörskandals: Die königlichen Telefone waren angezapft worden und unter anderem auch das Kosewort abgehört. Weniger bekannt war, dass Kate schon als Kind "Squeak" genannt wurde, also sinngemäß "Quietschi". Aber die Prinzessin machte daraus keinen Hehl. Sie sagte, dass ihre Schwester Pippa immer Pip genannt worden sei, und sie eben Squeak. Das sei nichts Negatives gewesen, im Gegenteil: "Wir haben sogar unsere beiden Meerschweinchen so genannt."

Kates Spitzname für ihren William ist dagegen recht delikat. Hinter verschlossenen Türen nennt sie William, wenn sie ihn aufziehen will, angesichts seiner schwindenden Haarpracht "Baldy", also "Glatzi" -"Prinzessin Quietschi" und "Prinz Glatzi" also. Mit schrägen Spitznamen für sich kennt sich William allerdings aus: Seine Mutter, Prinzessin Diana, nannte ihren Erstgeborenen immer "Wombat", nach dem putzigen und knuddelige, aber auch leicht pummelig wirkenden australischen Beuteltier.