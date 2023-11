Prinz William und Prinzessin Kate: Aus diesem Grund gibt es Ärger im Paradies!

Auch das Vorzeigepaar der englischen Königsfamilie ist nicht vor Krisen gefeit. Offenbar rumort es bei Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41), wie mehrere britische Medien berichten. Der Grund: Prinz George.

Es geht um die schulische Zukunft der Nummer zwei der britischen Thronfolge. Vor allem über der Wahl der "richtigen Schule" für ihren zehnjährigen Sprössling George sollen sich, berichtet "Express", der britische Thronfolger William und seine Gattin Kate uneins sein. Nachdem beide Anfang des Jahres das Elite-Internat Eton besucht hatten, schien es, dass sich William, der hier auch zur Schule ging, durchgesetzt hätte. Jetzt aber, glaubt "Express", hat Kate plötzlich ein neues heißes Schul-Eisen im Feuer.

Eine Frage der Schule: Prinz William gegen Prinzessin Kate

Im Moment besuchen George und seine Geschwister, Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (5), die Lambrook School im Berkshire. Die ist vom Wohnsitz der Familie in der Adelaide Cottage auf Schloss Windsor mit dem Auto in einer knappen Viertelstunde zu erreichen. In spätestens drei Jahren wird sich das für George ändern, dann wird er sich auf einem College einschreiben.

Prinz William favorisiert sein altes College Eton. Das besuchten nicht nur er (ab 1995) und sein jüngerer Bruder Prinz Harry, sondern auch der ehemalige Premierminister Boris Johnson und die berühmten Schriftsteller Aldous Huxley und George Orwell. Auch der James-Bond-Erfinder Ian Fleming drückte hier die Elite-Schulbank. Und das soll auch George tun, wenn es nach William geht. Die Schulgebühren in einem der teuersten Internate der Welt sind happig, aber für die Royals natürlich ein Klacks: Ein "Term" kostet umgerechnet rund 18.000 Euro - und ein Schuljahr besteht aus drei Terms.

Der Streit zwischen Prinz William und Prinzessin Kate schwelt seit Jahren

Obwohl der Weg nicht weit ist - Eton College liegt keine zehn Kilometer von Schloss Windsor entfernt auf der gegenüberliegenden Themse-Seite - ist die Prinzessin von Wales, so berichtet "Express", dagegen, ihren Ältesten "wegzuschicken". Und schon gar nicht nach Eton! Kate sei der Meinung, dass es all ihren Bemühungen, die Monarchie zu modernisieren, zuwiderlaufe, wenn man George an eine so "spießige Institution der Oberschicht" schicke.

Der Streit zwischen Kate und William über das Thema schwele bereits so lange, wie es die Überlegungen zur Schulwahl gebe. "Sie und William haben jahrelang darüber gestritten, aber er hat schließlich gewonnen", zitiert "Express" einen royalen Insider.

Vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls besuchte Kate kürzlich öffentlichkeitswirksam ihr altes Internat und nährte damit Gerüchte, sie habe noch nicht kampflos aufgegeben. Kate war zwischen 1995 und 2000 auf Marlborough College in Wiltshire eingeschrieben und fühlte sich dort sehr wohl. Die öffentliche Schule besuchte auch Popsänger Chris de Burgh.

Lieber Marlborough als Eton: Prinzessin Kate gibt nicht auf

Hinsichtlich des Renommees schenken sich Marlborough und Eton nicht viel. Laut der Internatsberatung "von Bülow Education" ist "Malborough der Inbegriff einer klassischen britischen Internatsschule" mit einem guten Ruf für "exzellenten Unterricht, ausgezeichneten Sport (vor allem Rugby), Kunst, Theater und Musik". Marlborough ist im Vergleich zum 1440 gegründeten Eton College ein junges Internat - 400 Jahre jünger, um genau zu sein. Das macht es aber nicht billiger: Ein Malborough-Term kostet rund 250 Euro mehr als das in Eton.

Dazu kommt das Kilometergeld. Während Eton notfalls auch zu Fuß zu erreichen wäre, liegt das Marlborough-College eine Autostunde entfernt von Windsor Castle. Wie die Wahl letztlich auch ausfalle, so "Express", werde Prinzessin Kate ihren kleinen George "schmerzlich vermissen".