"Promi Big Brother"-Gewinnerin Janine Pink: So will sie es schaffen, ohne Sport abzunehmen

Janine Pink steht schon seit über zehn Jahren in der Öffentlichkeit. 2019 nahm sie an der 7. Staffel von "Promi Big Brother" teil und holte sich den Sieg! Seitdem war sie regelmäßig in verschiedenen TV-Shows zu Gast. Auf Instagram lässt sie ihre Fans zudem an ihrem Privatleben teilheben. Doch mit ihrem Körper ist der TV-Star offenbar nicht so ganz zufrieden: Janine verrät jetzt, dass sie abnehmen will - und zwar im Liegen!

So will Janine Pink die Kilos loswerden

Egal, ob Donuts oder Schokolade - Janine Pink macht kein Geheimnis daraus, dass sie eine kleine Naschkatze ist. Um sich wieder so richtig wohl in ihrer Haut zu fühlen, will die ehemalige "Promi Big Brother"-Siegerin jetzt abnehmen. Doch ein straffes Sportprogramm kommt für sie nicht infrage. "Das macht mir überhaupt keinen Spaß", erklärt sie gegenüber "Bild".

Stattdessen hat Janine einen anderen Weg gefunden, wie sie erfolgreich abspecken will. Eine Praxis in Leipzig bietet ein Programm namens "Abnehmen im Liegen" an. Auf der Webseite heißt es, dass man dabei mit einem "tiefgehenden Ultraschall" und feinen Stromimpulsen behandelt werde. Dadurch werden offenbar die Fettzellen geöffnet und Giftstoffe und Wasser treten aus. Angeblich kann man bei einer Sitzung bis zu fünf Zentimeter Bauchumfang verlieren. Doch stimmt das wirklich?

Kann Janine Pink schon erste Erfolge verzeichnen?

Zweimal die Woche geht Janine zur Behandlung. Ihr Ziel? Möglichst schnell fünf Kilo zu verlieren. "Dann habe ich meine 55 Kilo wieder auf der Waage und passe beim Opernball Anfang Oktober in mein Traumkleid!", erklärt sie gegenüber "Bild". Zusätzlich zur Behandlung wolle sie in den kommenden Wochen weniger Kohlenhydrate zu sich nehmen.

Bereits nach der ersten Behandlung sieht Janine erste Erfolge, wie sie stolz in einem Instagram-Video verrät: "Es sind hier schon zwischen 1 und 2 Zentimeter gepurzelt! Am Bauch habe ich am meisten abgenommen. Da habe ich vorher 88,3 [cm] gehabt und jetzt hatte ich nach der Behandlung 86,1 [cm]."

Ob die 36-Jährige mit dem Programm wirklich ihr Ziel erreicht und bis zum Opernball wieder in ihr Traukleid passt, bleibt abzuwarten. Ihre Fans auf Instagram hält sie aber sicherlich weiterhin auf dem Laufenden.